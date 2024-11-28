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Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль - РИА Новости, 28.11.2024
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23:54 28.11.2024
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Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль
Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль - РИА Новости, 28.11.2024
Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль
Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль "За... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:54
2024-11-28T23:54
общество
россия
грозный
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". О встрече с Аристовым в Грозном глава республики сообщил ранее в четверг. По его словам, они обсудили деятельность УФССП по Чечне, а также участие региона в специальной военной операции на Украине. "В завершение встречи Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". Я в свою очередь подарил ему памятную картину", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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общество, россия, грозный, украина, рамзан кадыров, дмитрий аристов
Общество, Россия, Грозный, Украина, Рамзан Кадыров, Дмитрий Аристов
Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль

Аристов вручил Кадырову ведомственную медаль "За вклад в развитие ФССП"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов".
О встрече с Аристовым в Грозном глава республики сообщил ранее в четверг. По его словам, они обсудили деятельность УФССП по Чечне, а также участие региона в специальной военной операции на Украине.
«
"В завершение встречи Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". Я в свою очередь подарил ему памятную картину", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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ОбществоРоссияГрозныйУкраинаРамзан КадыровДмитрий Аристов
 
 
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