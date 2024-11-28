https://ria.ru/20241128/medal-1986345747.html

Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль

Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль - РИА Новости, 28.11.2024

Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль

Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль "За... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T23:54

2024-11-28T23:54

2024-11-28T23:54

общество

россия

грозный

украина

рамзан кадыров

дмитрий аристов

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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". О встрече с Аристовым в Грозном глава республики сообщил ранее в четверг. По его словам, они обсудили деятельность УФССП по Чечне, а также участие региона в специальной военной операции на Украине. "В завершение встречи Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". Я в свою очередь подарил ему памятную картину", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240809/premiya-1965273109.html

россия

грозный

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, грозный, украина, рамзан кадыров, дмитрий аристов