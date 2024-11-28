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Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль
Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль - РИА Новости, 28.11.2024
Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль
Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль "За... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:54
2024-11-28T23:54
2024-11-28T23:54
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". О встрече с Аристовым в Грозном глава республики сообщил ранее в четверг. По его словам, они обсудили деятельность УФССП по Чечне, а также участие региона в специальной военной операции на Украине. "В завершение встречи Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". Я в свою очередь подарил ему памятную картину", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, грозный, украина, рамзан кадыров, дмитрий аристов
Общество, Россия, Грозный, Украина, Рамзан Кадыров, Дмитрий Аристов
Главный судебный пристав России вручил Кадырову медаль
Аристов вручил Кадырову ведомственную медаль "За вклад в развитие ФССП"