https://ria.ru/20241128/mchs-1986341664.html
В Башкирии локализовали крупный пожар на складе
В Башкирии локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 28.11.2024
В Башкирии локализовали крупный пожар на складе
Пожар на складе в Уфе, где горела лакокрасочная продукция, локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:55
2024-11-28T22:55
2024-11-28T23:04
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Уфе, где горела лакокрасочная продукция, локализован, сообщает МЧС России.Ранее МЧС сообщало, что сотрудники тушат крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров в производственном здании в Уфе. По предварительным данным, внутри находится лакокрасочная продукция. Позднее начала проводится пенная проверка."В Башкортостане огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241128/pozhar-1986173524.html
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии локализовали крупный пожар на складе
В Уфе локализовали пожар на складе, где горела лакокрасочная продукция