https://ria.ru/20241128/mask-1986196954.html

Маск ответил на призыв США снизить призывной возраст на Украине

Маск ответил на призыв США снизить призывной возраст на Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Маск ответил на призыв США снизить призывной возраст на Украине

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на сведения о том, что США призывают Украину снизить призывной возраст, задавшись вопросом, сколько еще... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:01

2024-11-28T13:01

2024-11-28T13:01

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на сведения о том, что США призывают Украину снизить призывной возраст, задавшись вопросом, сколько еще жителей страны должны погибнуть. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". "Сколько еще должно умереть?", - спросил Маск в соцсети X, комментируя эту новость.Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241128/kiev-1986143860.html

https://ria.ru/20241128/ssha-1986119654.html

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в мире, украина, сша, россия, илон маск, владимир зеленский, джо байден, верховная рада украины, вооруженные силы украины