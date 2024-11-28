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Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной - РИА Новости, 28.11.2024
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04:25 28.11.2024 (обновлено: 10:38 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/mask-1986128120.html
Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной
Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной - РИА Новости, 28.11.2024
Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной
Американский миллиардер Илон Маск обвинил в госизмене и пообещал последствия для отставного американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:25
2024-11-28T10:38
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил в госизмене и пообещал последствия для отставного американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что бизнесмен якобы связан с Россией. "Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену", — написал Маск в своей соцсети Х. Так он прокомментировал публикацию отрывка телеинтервью Виндмана, который заявил, что российское руководство якобы использует Маска, чтобы тот поддерживал избранного президента США Дональда Трампа, и оба они являются "агентами влияния". Таким образом, имеется угроза нацбезопасности и влияние на выборы, утверждает Виндман. "Виндман совершил измену и должен оказаться за решеткой", — отметил в свою очередь Маск. Военный ответил на эту публикацию заявлением о том, что она не соответствует действительности. "Меня не запугать", — написал Виндман. В прошлом Виндман был старшим советником Белого дома и играл центральную роль в первом процессе импичмента против Трампа.
https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html
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россия, сша, илон маск, дональд трамп, в мире
Россия, США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной

Маск: украинские олигархи содержат подполковника Виндмана

© Getty Images / Drew AngererАлександр Виндман
Александр Виндман - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Getty Images / Drew Angerer
Александр Виндман. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил в госизмене и пообещал последствия для отставного американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что бизнесмен якобы связан с Россией.
"Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену", — написал Маск в своей соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Так он прокомментировал публикацию отрывка телеинтервью Виндмана, который заявил, что российское руководство якобы использует Маска, чтобы тот поддерживал избранного президента США Дональда Трампа, и оба они являются "агентами влияния". Таким образом, имеется угроза нацбезопасности и влияние на выборы, утверждает Виндман.
"Виндман совершил измену и должен оказаться за решеткой", — отметил в свою очередь Маск.
Военный ответил на эту публикацию заявлением о том, что она не соответствует действительности.
"Меня не запугать", — написал Виндман.
В прошлом Виндман был старшим советником Белого дома и играл центральную роль в первом процессе импичмента против Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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26 ноября, 05:15
 
РоссияСШАИлон МаскДональд ТрампВ мире
 
 
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