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Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной
Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной - РИА Новости, 28.11.2024
Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной
Американский миллиардер Илон Маск обвинил в госизмене и пообещал последствия для отставного американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:25
2024-11-28T04:25
2024-11-28T10:38
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил в госизмене и пообещал последствия для отставного американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что бизнесмен якобы связан с Россией. "Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену", — написал Маск в своей соцсети Х. Так он прокомментировал публикацию отрывка телеинтервью Виндмана, который заявил, что российское руководство якобы использует Маска, чтобы тот поддерживал избранного президента США Дональда Трампа, и оба они являются "агентами влияния". Таким образом, имеется угроза нацбезопасности и влияние на выборы, утверждает Виндман. "Виндман совершил измену и должен оказаться за решеткой", — отметил в свою очередь Маск. Военный ответил на эту публикацию заявлением о том, что она не соответствует действительности. "Меня не запугать", — написал Виндман. В прошлом Виндман был старшим советником Белого дома и играл центральную роль в первом процессе импичмента против Трампа.
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россия, сша, илон маск, дональд трамп, в мире
Россия, США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной
Маск: украинские олигархи содержат подполковника Виндмана