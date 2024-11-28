https://ria.ru/20241128/mask-1986128120.html

Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной

Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной - РИА Новости, 28.11.2024

Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене из-за связей с Украиной

Американский миллиардер Илон Маск обвинил в госизмене и пообещал последствия для отставного американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:25

2024-11-28T04:25

2024-11-28T10:38

россия

сша

илон маск

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986156502_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_567397de64a7a440c498cd280d9efa09.jpg

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил в госизмене и пообещал последствия для отставного американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что бизнесмен якобы связан с Россией. "Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену", — написал Маск в своей соцсети Х. Так он прокомментировал публикацию отрывка телеинтервью Виндмана, который заявил, что российское руководство якобы использует Маска, чтобы тот поддерживал избранного президента США Дональда Трампа, и оба они являются "агентами влияния". Таким образом, имеется угроза нацбезопасности и влияние на выборы, утверждает Виндман. "Виндман совершил измену и должен оказаться за решеткой", — отметил в свою очередь Маск. Военный ответил на эту публикацию заявлением о том, что она не соответствует действительности. "Меня не запугать", — написал Виндман. В прошлом Виндман был старшим советником Белого дома и играл центральную роль в первом процессе импичмента против Трампа.

https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html

https://ria.ru/20241126/mask-1985695693.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, илон маск, дональд трамп, в мире