https://ria.ru/20241128/marzaev-1986244412.html

И.о. вице-премьера Башкирии не признал вину в получении взятки

И.о. вице-премьера Башкирии не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 28.11.2024

И.о. вице-премьера Башкирии не признал вину в получении взятки

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев не признает вину по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:35

2024-11-28T15:35

2024-11-28T15:39

происшествия

республика башкортостан

взятка

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев не признает вину по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Конкурсы были выиграны, их итоги никто не оспаривал. Показания на меня дают обвиняемые в даче взятки Клебанову, где моя причастность, где установлено действие или бездействие, хотя бы что-то? Кто давал взятку, где деньги, что на них купили?" - заявил он недоуменно.Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении Марзаеву срока ареста до 28 февраля.Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 1 октября отправил чиновника в СИЗО.По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. По уголовному делу проходят экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20241127/minoborony-1986002497.html

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Наталья Макарова

происшествия, республика башкортостан, взятка, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)