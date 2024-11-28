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Церемония закрытия марафона "Я выбираю медиа" состоится 30 ноября - РИА Новости, 28.11.2024
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17:00 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/marafon-1986252184.html
Церемония закрытия марафона "Я выбираю медиа" состоится 30 ноября
Церемония закрытия марафона "Я выбираю медиа" состоится 30 ноября - РИА Новости, 28.11.2024
Церемония закрытия марафона "Я выбираю медиа" состоится 30 ноября
В Главном цифровом пространстве РЭУ имени Г.В. Плеханова 30 ноября пройдет церемония закрытия Всероссийского профориентационного марафона "Я выбираю медиа",... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:00
2024-11-28T17:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
рбк (медиагруппа)
медиа
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Главном цифровом пространстве РЭУ имени Г.В. Плеханова 30 ноября пройдет церемония закрытия Всероссийского профориентационного марафона "Я выбираю медиа", сообщает институт "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г.В. Плеханова.Церемония начнется в 12:00. Специальные гости – ведущий канала "Россия 24" Роман Плюсов, радиоведущая Юлия Солнечная, исполнительный продюсер проектов Первого канала, онлайн-кинотеатров KION, Okko Анна Бочкарева, ведущая канала РБК Вита Лахова.Кроме того, в этот день состоится мастер-класс от журналиста, ведущего канала "Россия 1", директора института "Первая Академия медиа" Эрнеста Мацкявичюса. Ведущий церемонии - участник юмористического шоу на ТНТ "Лига Городов" Витя Бартюк.Участники церемонии получат памятные сувениры от оргкомитета марафона: института "Первая Академия меди" РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
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общество, рэу имени г. в. плеханова, рбк (медиагруппа), медиа
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, РБК (медиагруппа), Медиа
Церемония закрытия марафона "Я выбираю медиа" состоится 30 ноября

В Москве 30 ноября пройдет церемония закрытия марафона "Я выбираю медиа"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Главном цифровом пространстве РЭУ имени Г.В. Плеханова 30 ноября пройдет церемония закрытия Всероссийского профориентационного марафона "Я выбираю медиа", сообщает институт "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Церемония начнется в 12:00. Специальные гости – ведущий канала "Россия 24" Роман Плюсов, радиоведущая Юлия Солнечная, исполнительный продюсер проектов Первого канала, онлайн-кинотеатров KION, Okko Анна Бочкарева, ведущая канала РБК Вита Лахова.
Кроме того, в этот день состоится мастер-класс от журналиста, ведущего канала "Россия 1", директора института "Первая Академия медиа" Эрнеста Мацкявичюса. Ведущий церемонии - участник юмористического шоу на ТНТ "Лига Городов" Витя Бартюк.
Участники церемонии получат памятные сувениры от оргкомитета марафона: института "Первая Академия меди" РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаРБК (медиагруппа)Медиа
 
 
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