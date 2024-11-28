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Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым - РИА Новости, 28.11.2024
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Хорошие новости
 
07:51 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/malchik-1986137449.html
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым - РИА Новости, 28.11.2024
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым
Пропавший в городе Прокопьевске Кемеровской области 12-летний мальчик найден в одном из супермаркетов города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:51
2024-11-28T07:51
хорошие новости
кемеровская область
прокопьевск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Пропавший в городе Прокопьевске Кемеровской области 12-летний мальчик найден в одном из супермаркетов города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В среду сообщалось, что во вторник около 21.00 (17.00 мск) 12-летний Кирилл Чирин вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал. Следователи СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу возбудили уголовное дело. Поисками ребенка занимались следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры. "Сегодня в результате масштабных поисковых мероприятий 12-летний мальчик, пропавший вечером 26 ноября, найден сотрудниками уголовного розыска в одном из городских супермаркетов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, состоянию здоровья ребенка ничего не угрожает. "По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении него не совершались", – уточнили в ведомстве. В данный момент по уголовному делу продолжается проведение следственных действий для выяснения причин и обстоятельств отсутствия ребенка.
https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
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кемеровская область, прокопьевск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Кемеровская область, Прокопьевск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым

Пропавшего в Кузбассе 12-летнего мальчика нашли живым в одном из супермаркетов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Пропавший в городе Прокопьевске Кемеровской области 12-летний мальчик найден в одном из супермаркетов города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В среду сообщалось, что во вторник около 21.00 (17.00 мск) 12-летний Кирилл Чирин вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал.
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Следователи СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу возбудили уголовное дело. Поисками ребенка занимались следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры.
"Сегодня в результате масштабных поисковых мероприятий 12-летний мальчик, пропавший вечером 26 ноября, найден сотрудниками уголовного розыска в одном из городских супермаркетов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, состоянию здоровья ребенка ничего не угрожает.
"По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении него не совершались", – уточнили в ведомстве.
В данный момент по уголовному делу продолжается проведение следственных действий для выяснения причин и обстоятельств отсутствия ребенка.
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Хорошие новостиКемеровская областьПрокопьевскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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