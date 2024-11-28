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Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек

Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек - РИА Новости, 28.11.2024

Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек

Владелец квест-комнаты в Махачкале и двое аниматоров предстанут перед судом по уголовному делу о гибели двух девушек в результате пожара во время игрового... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:46

2024-11-28T20:46

2024-11-28T20:47

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Владелец квест-комнаты в Махачкале и двое аниматоров предстанут перед судом по уголовному делу о гибели двух девушек в результате пожара во время игрового сеанса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В ночь на 22 июля, около 2.00 мск, произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. Участники игры – две девушки и молодой человек – получили обширные ожоги, девушки позднее скончались в больнице. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны и заключены под стражу владелец квест-парка – КВНщик Гусейн Ибрагимов, а также два аниматора – 18-летний Шамиль Исбагиев, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на емкость с бензином, и 17-летний Рашид А. Позже все трое были переведены под домашний арест. "Как установлено следствием, оказание владельцем квест-салона, расположенного в городе Махачкале, и двумя аниматорами указанного квест-салона услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, по неосторожности повлекло смерть двух участниц квест-игры, а также причинение тяжкого вреда здоровью одного участника. Уголовное дело прокуратурой района для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241120/ufa-1984761277.html

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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия