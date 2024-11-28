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Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек - РИА Новости, 28.11.2024
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20:46 28.11.2024 (обновлено: 20:47 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/makhachkala-1986331797.html
Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек
Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек - РИА Новости, 28.11.2024
Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек
Владелец квест-комнаты в Махачкале и двое аниматоров предстанут перед судом по уголовному делу о гибели двух девушек в результате пожара во время игрового... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:46
2024-11-28T20:47
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Владелец квест-комнаты в Махачкале и двое аниматоров предстанут перед судом по уголовному делу о гибели двух девушек в результате пожара во время игрового сеанса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В ночь на 22 июля, около 2.00 мск, произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. Участники игры – две девушки и молодой человек – получили обширные ожоги, девушки позднее скончались в больнице. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны и заключены под стражу владелец квест-парка – КВНщик Гусейн Ибрагимов, а также два аниматора – 18-летний Шамиль Исбагиев, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на емкость с бензином, и 17-летний Рашид А. Позже все трое были переведены под домашний арест. "Как установлено следствием, оказание владельцем квест-салона, расположенного в городе Махачкале, и двумя аниматорами указанного квест-салона услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, по неосторожности повлекло смерть двух участниц квест-игры, а также причинение тяжкого вреда здоровью одного участника. Уголовное дело прокуратурой района для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы", – говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Владельца квест-комнаты в Махачкале будут судить за гибель двух девушек

Владельца квест-комнаты в Махачкале осудят за гибель двух девушек при пожаре

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Владелец квест-комнаты в Махачкале и двое аниматоров предстанут перед судом по уголовному делу о гибели двух девушек в результате пожара во время игрового сеанса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В ночь на 22 июля, около 2.00 мск, произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. Участники игры – две девушки и молодой человек – получили обширные ожоги, девушки позднее скончались в больнице. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны и заключены под стражу владелец квест-парка – КВНщик Гусейн Ибрагимов, а также два аниматора – 18-летний Шамиль Исбагиев, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на емкость с бензином, и 17-летний Рашид А. Позже все трое были переведены под домашний арест.
"Как установлено следствием, оказание владельцем квест-салона, расположенного в городе Махачкале, и двумя аниматорами указанного квест-салона услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, по неосторожности повлекло смерть двух участниц квест-игры, а также причинение тяжкого вреда здоровью одного участника. Уголовное дело прокуратурой района для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы", – говорится в сообщении.
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