https://ria.ru/20241128/makarevich-1986163587.html

У Макаревича* нашли 70 объектов недвижимости в России

У Макаревича* нашли 70 объектов недвижимости в России - РИА Новости, 28.11.2024

У Макаревича* нашли 70 объектов недвижимости в России

Музыкант и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич* может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России, рассказал News.ru глава Федерального... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:42

2024-11-28T10:42

2024-11-28T17:47

россия

андрей макаревич*

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Музыкант и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич* может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России, рассказал News.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин."У Макаревича, мы смотрели, в России очень много недвижимости, по-моему, 70 объектов. И, соответственно, как можно давать человеку возможность в России зарабатывать деньги, если в странах НАТО он дискредитирует курс нашей страны, нашего президента и вообще все, что связано с СВО", — заявил Бородин.Глава ФПБК считает, что необходимо внести в законодательство поправку о зачислении доходов иностранных агентов на спецсчет. По его мнению, действие поправки должно также распространяться на детей иноагентов, кроме тех, кто "будет отдавать долг родине".В сентябре 2022 года Министерство юстиции включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность.Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240922/makarevich-1974067712.html

https://ria.ru/20241012/shtraf-1977707257.html

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россия, андрей макаревич*