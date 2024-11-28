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В столице Индонезии могут открыть "Магнит" - РИА Новости, 28.11.2024
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20:57 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/magnit-1986333030.html
В столице Индонезии могут открыть "Магнит"
В столице Индонезии могут открыть "Магнит" - РИА Новости, 28.11.2024
В столице Индонезии могут открыть "Магнит"
"Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары, российские компании планируют РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:57
2024-11-28T20:57
индонезия
джоко видодо
андрей руденко
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ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары, российские компании планируют начать активное сотрудничество с городом в 2025 году, следует из сообщения, опубликованного властями Нусантары. "В столицу Нусантару при помощи торгового представительства Российской Федерации в Республике Индонезия прибыла ведущая российская розничная компания "Магнит" для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя сторонами. На этой встрече управление Нусантары рассказало о ходе развития столицы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Нусантары. Российскую делегацию возглавил торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия Александр Масальцев. Делегацию принял глава управления Нусантары Басуки Хадимульоно. "Сегодня к нам приехала российская сторона, чтобы посмотреть, какие отрасли можно заполнить", - отметил чиновник. Заместитель по финансированию и инвестициям столицы Агунг Викаксоно добавил, что Россия выразила желание узнать больше о ходе развития Нусантары, а также о том, что в городе может представить интерес для российских компаний. "Они (Россия - ред.) также сказали, что в 2025 году планируют заходить в Нусантару", - отметил Агунг Викаксоно. В 2019 году тогдашний президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374012.html
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индонезия, джоко видодо, андрей руденко, в мире, россия
Индонезия, Джоко Видодо, Андрей Руденко, В мире, Россия
В столице Индонезии могут открыть "Магнит"

"Магнит" обсудил с властями новой столицы Индонезии возможность сотрудничества

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип магазина "Магнит". Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары, российские компании планируют начать активное сотрудничество с городом в 2025 году, следует из сообщения, опубликованного властями Нусантары.
"В столицу Нусантару при помощи торгового представительства Российской Федерации в Республике Индонезия прибыла ведущая российская розничная компания "Магнит" для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя сторонами. На этой встрече управление Нусантары рассказало о ходе развития столицы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Нусантары.
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Российскую делегацию возглавил торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия Александр Масальцев. Делегацию принял глава управления Нусантары Басуки Хадимульоно.
"Сегодня к нам приехала российская сторона, чтобы посмотреть, какие отрасли можно заполнить", - отметил чиновник.
Заместитель по финансированию и инвестициям столицы Агунг Викаксоно добавил, что Россия выразила желание узнать больше о ходе развития Нусантары, а также о том, что в городе может представить интерес для российских компаний.
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"Они (Россия - ред.) также сказали, что в 2025 году планируют заходить в Нусантару", - отметил Агунг Викаксоно.
В 2019 году тогдашний президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.
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