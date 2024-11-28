https://ria.ru/20241128/magnit-1986333030.html

В столице Индонезии могут открыть "Магнит"

В столице Индонезии могут открыть "Магнит" - РИА Новости, 28.11.2024

В столице Индонезии могут открыть "Магнит"

"Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары, российские компании планируют РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:57

2024-11-28T20:57

2024-11-28T20:57

индонезия

джоко видодо

андрей руденко

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ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары, российские компании планируют начать активное сотрудничество с городом в 2025 году, следует из сообщения, опубликованного властями Нусантары. "В столицу Нусантару при помощи торгового представительства Российской Федерации в Республике Индонезия прибыла ведущая российская розничная компания "Магнит" для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя сторонами. На этой встрече управление Нусантары рассказало о ходе развития столицы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Нусантары. Российскую делегацию возглавил торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия Александр Масальцев. Делегацию принял глава управления Нусантары Басуки Хадимульоно. "Сегодня к нам приехала российская сторона, чтобы посмотреть, какие отрасли можно заполнить", - отметил чиновник. Заместитель по финансированию и инвестициям столицы Агунг Викаксоно добавил, что Россия выразила желание узнать больше о ходе развития Нусантары, а также о том, что в городе может представить интерес для российских компаний. "Они (Россия - ред.) также сказали, что в 2025 году планируют заходить в Нусантару", - отметил Агунг Викаксоно. В 2019 году тогдашний президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.

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https://ria.ru/20241031/tovarooborot-1981187308.html

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индонезия, джоко видодо, андрей руденко, в мире, россия