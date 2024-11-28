https://ria.ru/20241128/lvov-1986342370.html
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации - РИА Новости, 28.11.2024
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
Владельцы ресторанов во Львове на западе Украины массово закрывают свои заведения из-за оттока переселенцев, ужесточения мобилизации и активизации военкоматов,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:01
2024-11-28T23:01
2024-11-28T23:09
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владельцы ресторанов во Львове на западе Украины массово закрывают свои заведения из-за оттока переселенцев, ужесточения мобилизации и активизации военкоматов, сообщает в четверг украинская версия журнала Forbes. "Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее. Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с мая 2024-го", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СМИ. Как в свою очередь сообщает украинское издание "Страна.ua", рестораторы жалуются, что у них сильно падает заработок, поэтому анонсируют закрытие заведений и массовое увольнение сотрудников. "В 2024 году исчезли около 70% постоянных посетителей. До апреля 2024 года работали в ноль. Дальше поняли, что это конец", - приводит в своем Telegram-канале издание слова бывшей владелицы уже закрытого заведения около площади Рынок во Львове. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241128/kiev-1986335824.html
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в мире, львов, украина
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
Forbes: во Львове закрываются рестораны из-за оттока переселенцев и мобилизации
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Владельцы ресторанов во Львове на западе Украины массово закрывают свои заведения из-за оттока переселенцев, ужесточения мобилизации и активизации военкоматов, сообщает в четверг украинская версия журнала Forbes
.
"Полсотни ресторанов во Львове
готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее. Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) с мая 2024-го", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СМИ.
Как в свою очередь сообщает украинское издание "Страна.ua", рестораторы жалуются, что у них сильно падает заработок, поэтому анонсируют закрытие заведений и массовое увольнение сотрудников.
"В 2024 году исчезли около 70% постоянных посетителей. До апреля 2024 года работали в ноль. Дальше поняли, что это конец", - приводит в своем Telegram-канале издание слова бывшей владелицы уже закрытого заведения около площади Рынок во Львове.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.