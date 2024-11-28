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Луцк частично обесточен после взрывов - РИА Новости, 28.11.2024
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10:07 28.11.2024 (обновлено: 10:08 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/lutsk-1986154756.html
Луцк частично обесточен после взрывов
Луцк частично обесточен после взрывов - РИА Новости, 28.11.2024
Луцк частично обесточен после взрывов
Город Луцк в Волынской области на западе Украины частично обесточен после взрывов, заявил мэр города Игорь Полищук. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:07
2024-11-28T10:08
украина
волынская область
одесса
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Город Луцк в Волынской области на западе Украины частично обесточен после взрывов, заявил мэр города Игорь Полищук. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "Есть несколько прилетов в нашем городе... Есть отключение электроэнергии в части города. К сожалению, пока не работает электротранспорт", - заявил Полищук в видеозаписи, опубликованном в его Telegram-канале. При этом, как подчеркнул чиновник, пострадавших пока что нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html
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украина, волынская область, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
Украина, Волынская область, Одесса, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
Луцк частично обесточен после взрывов

Мэр Луцка Полищук заявил, что город частично обесточен после взрывов

CC BY-SA 3.0 / любком / Луцк
Луцк - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
CC BY-SA 3.0 / любком /
Луцк. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Город Луцк в Волынской области на западе Украины частично обесточен после взрывов, заявил мэр города Игорь Полищук.
Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
"Есть несколько прилетов в нашем городе... Есть отключение электроэнергии в части города. К сожалению, пока не работает электротранспорт", - заявил Полищук в видеозаписи, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом, как подчеркнул чиновник, пострадавших пока что нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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УкраинаВолынская областьОдессаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
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