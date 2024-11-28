https://ria.ru/20241128/lutsk-1986154756.html

Луцк частично обесточен после взрывов

Луцк частично обесточен после взрывов - РИА Новости, 28.11.2024

Луцк частично обесточен после взрывов

Город Луцк в Волынской области на западе Украины частично обесточен после взрывов, заявил мэр города Игорь Полищук. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:07

2024-11-28T10:07

2024-11-28T10:08

украина

волынская область

одесса

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Город Луцк в Волынской области на западе Украины частично обесточен после взрывов, заявил мэр города Игорь Полищук. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "Есть несколько прилетов в нашем городе... Есть отключение электроэнергии в части города. К сожалению, пока не работает электротранспорт", - заявил Полищук в видеозаписи, опубликованном в его Telegram-канале. При этом, как подчеркнул чиновник, пострадавших пока что нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html

украина

волынская область

одесса

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украина, волынская область, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф