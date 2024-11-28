https://ria.ru/20241128/lutsk-1986136909.html

СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины

СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины - РИА Новости, 28.11.2024

СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины

Взрыв прогремел в городах Луцк и Ровно на западе Украины, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:36

2024-11-28T07:36

2024-11-28T08:43

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городах Луцк и Ровно на западе Украины, сообщили местные СМИ."В Луцке был слышен звук взрыва", — говорится в Telegram-канале "Общественное".Украинский 24 канал также сообщает о взрыве в Ровно, местами в городе отключился свет.Ранее стало известно о взрывах в Одессе и Кировограде. По всей Украине объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241128/kharkov-1986136478.html

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украина, вооруженные силы рф, в мире