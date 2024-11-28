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СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 28.11.2024 (обновлено: 08:43 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/lutsk-1986136909.html
СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины
СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины - РИА Новости, 28.11.2024
СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины
Взрыв прогремел в городах Луцк и Ровно на западе Украины, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:36
2024-11-28T08:43
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городах Луцк и Ровно на западе Украины, сообщили местные СМИ.&quot;В Луцке был слышен звук взрыва&quot;, — говорится в Telegram-канале &quot;Общественное&quot;.Украинский 24 канал также сообщает о взрыве в Ровно, местами в городе отключился свет.Ранее стало известно о взрывах в Одессе и Кировограде. По всей Украине объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины

В городе Луцке на западе Украины на фоне тревоги прогремел взрыв

CC BY-SA 3.0 / любком / Луцк
Луцк - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
CC BY-SA 3.0 / любком /
Луцк. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в городах Луцк и Ровно на западе Украины, сообщили местные СМИ.
«

"В Луцке был слышен звук взрыва", — говорится в Telegram-канале "Общественное".

Украинский 24 канал также сообщает о взрыве в Ровно, местами в городе отключился свет.
Ранее стало известно о взрывах в Одессе и Кировограде. По всей Украине объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Харьков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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