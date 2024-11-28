https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986316352.html

Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 28.11.2024

Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:03

2024-11-28T15:03

2024-11-28T19:04

белоруссия

россия

астана

александр лукашенко

владимир путин

павел зарубин

одкб

первый запуск ракеты "орешник"

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности в республике мест для дислокации системы. "Я тут старшему брату (Путину – ред.) пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?" - "Подумаем", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале. Так он ответил на вопрос о том, что ракета "Орешник" важна и для безопасности Союзного государства Белоруссии и России. "Естественно", - отреагировал Лукашенко.

https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html

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россия

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Наталья Макарова

белоруссия, россия, астана, александр лукашенко, владимир путин, павел зарубин, одкб, первый запуск ракеты "орешник"