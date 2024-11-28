Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко в беседе с Путиным в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности в республике мест для дислокации системы.
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"Я тут старшему брату (Путину – ред.) пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?" - "Подумаем", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале.
Так он ответил на вопрос о том, что ракета "Орешник" важна и для безопасности Союзного государства Белоруссии и России. "Естественно", - отреагировал Лукашенко.