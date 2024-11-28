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Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 28.11.2024
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15:03 28.11.2024 (обновлено: 19:04 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986316352.html
Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 28.11.2024
Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:03
2024-11-28T19:04
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россия
астана
александр лукашенко
владимир путин
павел зарубин
одкб
первый запуск ракеты "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности в республике мест для дислокации системы. "Я тут старшему брату (Путину – ред.) пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?" - "Подумаем", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале. Так он ответил на вопрос о том, что ракета "Орешник" важна и для безопасности Союзного государства Белоруссии и России. "Естественно", - отреагировал Лукашенко.
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
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белоруссия, россия, астана, александр лукашенко, владимир путин, павел зарубин, одкб, первый запуск ракеты "орешник"
Белоруссия, Россия, Астана, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Павел Зарубин, ОДКБ, Первый запуск ракеты "Орешник"
Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко в беседе с Путиным в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов после заседания в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности в республике мест для дислокации системы.
«
"Я тут старшему брату (Путину – ред.) пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?" - "Подумаем", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале.
Так он ответил на вопрос о том, что ракета "Орешник" важна и для безопасности Союзного государства Белоруссии и России. "Естественно", - отреагировал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Орешник" — лишь начало. Путин представил ракетное "меню" для Киева
Вчера, 14:19
 
БелоруссияРоссияАстанаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПавел ЗарубинОДКБПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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