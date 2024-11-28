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Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество - РИА Новости, 28.11.2024
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14:32 28.11.2024 (обновлено: 15:08 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986225625.html
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество - РИА Новости, 28.11.2024
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская ракетная система "Орешник" - хорошее оружие, хотя и неядерное, но его демонстрация оказала... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:32
2024-11-28T15:08
россия
белоруссия
астана
александр лукашенко
павел зарубин
владимир путин
одкб
ракета "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская ракетная система "Орешник" - хорошее оружие, хотя и неядерное, но его демонстрация оказала сильное воздействие на мировое сообщество. "Оружие хорошее. Неядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием, но без проникающей радиации, без заражения местности, объектов. Такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество (оказала демонстрация – ред.), особенно на тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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Лукашенко про "Орешник"
ЛУКАШЕНКО ПРО «ОРЕШНИК» и про то, как обсудил детали новой ракеты с Путиным
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россия, белоруссия, астана, александр лукашенко, павел зарубин, владимир путин, одкб, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", в мире
Россия, Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Владимир Путин, ОДКБ, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество

Лукашенко: ракета "Орешник" оказала сильное воздействие на мировое сообщество

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская ракетная система "Орешник" - хорошее оружие, хотя и неядерное, но его демонстрация оказала сильное воздействие на мировое сообщество.
"Оружие хорошее. Неядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием, но без проникающей радиации, без заражения местности, объектов. Такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество (оказала демонстрация – ред.), особенно на тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
22 ноября, 09:54
 
РоссияБелоруссияАстанаАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинВладимир ПутинОДКБРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"В мире
 
 
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