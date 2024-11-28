https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986225625.html

Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество

Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество - РИА Новости, 28.11.2024

Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская ракетная система "Орешник" - хорошее оружие, хотя и неядерное, но его демонстрация оказала... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:32

2024-11-28T14:32

2024-11-28T15:08

россия

белоруссия

астана

александр лукашенко

павел зарубин

владимир путин

одкб

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986235864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b292c67cce0220725ec5df6674d8c093.jpg

АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская ракетная система "Орешник" - хорошее оружие, хотя и неядерное, но его демонстрация оказала сильное воздействие на мировое сообщество. "Оружие хорошее. Неядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием, но без проникающей радиации, без заражения местности, объектов. Такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество (оказала демонстрация – ред.), особенно на тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

россия

белоруссия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко про "Орешник" ЛУКАШЕНКО ПРО «ОРЕШНИК» и про то, как обсудил детали новой ракеты с Путиным 2024-11-28T14:32 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, астана, александр лукашенко, павел зарубин, владимир путин, одкб, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", в мире