https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986225625.html
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество - РИА Новости, 28.11.2024
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская ракетная система "Орешник" - хорошее оружие, хотя и неядерное, но его демонстрация оказала... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:32
2024-11-28T14:32
2024-11-28T15:08
россия
белоруссия
астана
александр лукашенко
павел зарубин
владимир путин
одкб
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986235864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b292c67cce0220725ec5df6674d8c093.jpg
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская ракетная система "Орешник" - хорошее оружие, хотя и неядерное, но его демонстрация оказала сильное воздействие на мировое сообщество. "Оружие хорошее. Неядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием, но без проникающей радиации, без заражения местности, объектов. Такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество (оказала демонстрация – ред.), особенно на тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Астане журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеокомментарий в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
россия
белоруссия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986235864_105:0:1545:1080_1920x0_80_0_0_a22e4a042110916fc85508f7e91520b9.jpg
Лукашенко про "Орешник"
ЛУКАШЕНКО ПРО «ОРЕШНИК» и про то, как обсудил детали новой ракеты с Путиным
2024-11-28T14:32
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, астана, александр лукашенко, павел зарубин, владимир путин, одкб, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", в мире
Россия, Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Владимир Путин, ОДКБ, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
Лукашенко заявил о сильном воздействии "Орешника" на мировое сообщество
Лукашенко: ракета "Орешник" оказала сильное воздействие на мировое сообщество