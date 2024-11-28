https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986217140.html

Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ

Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024

Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите ОДКБ в четверг в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:05

2024-11-28T14:05

2024-11-28T14:05

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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите ОДКБ в четверг в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе. "Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу Организацию", - приводит слова Лукашенко госагенство Белта. Армения заморозила свое участие в ОДКБ в начале 2024 года под предлогом того, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о несогласии Кремля с позицией премьера Армении Никола Пашиняна. Он отметил, что от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении.

https://ria.ru/20241126/armenija-1985819438.html

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