https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986217140.html
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите ОДКБ в четверг в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:05
2024-11-28T14:05
2024-11-28T14:05
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите ОДКБ в четверг в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе. "Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу Организацию", - приводит слова Лукашенко госагенство Белта. Армения заморозила свое участие в ОДКБ в начале 2024 года под предлогом того, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о несогласии Кремля с позицией премьера Армении Никола Пашиняна. Он отметил, что от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении.
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В мире, Цены на нефть, Армения, Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, ОДКБ
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ
Лукашенко: отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует ситуацию в регионе