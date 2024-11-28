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Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
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14:05 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986217140.html
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите ОДКБ в четверг в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:05
2024-11-28T14:05
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите ОДКБ в четверг в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе. "Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу Организацию", - приводит слова Лукашенко госагенство Белта. Армения заморозила свое участие в ОДКБ в начале 2024 года под предлогом того, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о несогласии Кремля с позицией премьера Армении Никола Пашиняна. Он отметил, что от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении.
https://ria.ru/20241126/armenija-1985819438.html
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в мире, цены на нефть, армения, белоруссия, астана, александр лукашенко, дмитрий песков, никол пашинян, одкб
В мире, Цены на нефть, Армения, Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, ОДКБ
Лукашенко прокомментировал неучастие Армении в саммите ОДКБ

Лукашенко: отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует ситуацию в регионе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите ОДКБ в четверг в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе.
"Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу Организацию", - приводит слова Лукашенко госагенство Белта.
Армения заморозила свое участие в ОДКБ в начале 2024 года под предлогом того, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о несогласии Кремля с позицией премьера Армении Никола Пашиняна. Он отметил, что от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении.
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В миреЦены на нефтьАрменияБелоруссияАстанаАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковНикол ПашинянОДКБ
 
 
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