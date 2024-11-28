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СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии - РИА Новости, 28.11.2024
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07:59 28.11.2024 (обновлено: 10:02 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/limuzin-1986137758.html
СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии
СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии - РИА Новости, 28.11.2024
СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии
Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехали премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис, политики не пострадали,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:59
2024-11-28T10:02
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ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехали премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис, политики не пострадали, полиция начала расследование, сообщает новозеландский портал New Zealand Herald. Представитель полиции подтвердил, что авария произошла в среду на участке шоссе, который является основным маршрутом в аэропорт Веллингтона из города. Сегодня Лаксон находится в Окленде, где он сообщил журналистам, что с ним "все в порядке" и что с Николой Уиллис тоже все хорошо. "Очень незначительный инцидент, и все хорошо", - описал премьер произошедшее. Он назвал аварию "небольшим шоком" и добавил, что не уверен, нужно ли списывать пострадавший лимузин Crown. "После этого инцидента было начато расследование в соответствии с протоколом", — уточнила пресс-служба премьера.
https://ria.ru/20241111/kitay-1983164835.html
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новая зеландия, в мире, веллингтон (город), окленд
Новая Зеландия, В мире, Веллингтон (город), Окленд
СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии

NZH: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии Лаксоном

© AP Photo / Silvia IzquierdoПремьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехали премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис, политики не пострадали, полиция начала расследование, сообщает новозеландский портал New Zealand Herald.
Представитель полиции подтвердил, что авария произошла в среду на участке шоссе, который является основным маршрутом в аэропорт Веллингтона из города. Сегодня Лаксон находится в Окленде, где он сообщил журналистам, что с ним "все в порядке" и что с Николой Уиллис тоже все хорошо.
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"Очень незначительный инцидент, и все хорошо", - описал премьер произошедшее.
Он назвал аварию "небольшим шоком" и добавил, что не уверен, нужно ли списывать пострадавший лимузин Crown.
"После этого инцидента было начато расследование в соответствии с протоколом", — уточнила пресс-служба премьера.
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