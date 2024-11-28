https://ria.ru/20241128/limuzin-1986137758.html

СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии

СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии - РИА Новости, 28.11.2024

СМИ: полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии

Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехали премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис, политики не пострадали,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:59

2024-11-28T07:59

2024-11-28T10:02

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ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехали премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис, политики не пострадали, полиция начала расследование, сообщает новозеландский портал New Zealand Herald. Представитель полиции подтвердил, что авария произошла в среду на участке шоссе, который является основным маршрутом в аэропорт Веллингтона из города. Сегодня Лаксон находится в Окленде, где он сообщил журналистам, что с ним "все в порядке" и что с Николой Уиллис тоже все хорошо. "Очень незначительный инцидент, и все хорошо", - описал премьер произошедшее. Он назвал аварию "небольшим шоком" и добавил, что не уверен, нужно ли списывать пострадавший лимузин Crown. "После этого инцидента было начато расследование в соответствии с протоколом", — уточнила пресс-служба премьера.

https://ria.ru/20241111/kitay-1983164835.html

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новая зеландия, в мире, веллингтон (город), окленд