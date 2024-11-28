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Россиянам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений - РИА Новости, 28.11.2024
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09:14 28.11.2024 (обновлено: 21:10 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/lgoty-1986146430.html
Россиянам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений
Россиянам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений - РИА Новости, 28.11.2024
Россиянам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений
Российские пенсионеры имеют право на получение ряда социальных выплат и льгот, но для этого может потребоваться обращение в соответствующие органы с заявлением, РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:14
2024-11-28T21:10
общество
вадим виноградов
пенсионеры
льготы
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские пенсионеры имеют право на получение ряда социальных выплат и льгот, но для этого может потребоваться обращение в соответствующие органы с заявлением, рассказал телеканалу RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов."Одной из таких льгот является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она предоставляется федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и другие категории граждан", — пояснил он.Профессор подчеркнул, что для получения льготы всем гражданам, кроме инвалидов, получающих ЕДВ автоматом, необходимо подать заявление либо в отделение МФЦ, либо в СФР, либо оформить его через портал "Госуслуги"."К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на льготу, такие как паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение льготника и другие", — дополнил Виноградов.Он также упомянул о возможности получения повышенной выплаты некоторыми группами пенсионеров, оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и налогового вычета при покупке недвижимого имущества.В ноябре в Госдуме сообщали о повышении с 1 января 2025 года пенсий как работающим, так и неработающим россиянам.
https://ria.ru/20231127/pensii-1912227123.html
https://ria.ru/20241031/lgoty-1981100222.html
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общество, вадим виноградов, пенсионеры, льготы
Общество, Вадим Виноградов, Пенсионеры, Льготы
Россиянам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений

Профессор ВШЭ Виноградов сообщил о требующих подачи заявления льготах и выплатах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские пенсионеры имеют право на получение ряда социальных выплат и льгот, но для этого может потребоваться обращение в соответствующие органы с заявлением, рассказал телеканалу RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
"Одной из таких льгот является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она предоставляется федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и другие категории граждан", — пояснил он.
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Профессор подчеркнул, что для получения льготы всем гражданам, кроме инвалидов, получающих ЕДВ автоматом, необходимо подать заявление либо в отделение МФЦ, либо в СФР, либо оформить его через портал "Госуслуги".
"К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на льготу, такие как паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение льготника и другие", — дополнил Виноградов.
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Он также упомянул о возможности получения повышенной выплаты некоторыми группами пенсионеров, оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и налогового вычета при покупке недвижимого имущества.
В ноябре в Госдуме сообщали о повышении с 1 января 2025 года пенсий как работающим, так и неработающим россиянам.
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ОбществоВадим ВиноградовПенсионерыЛьготы
 
 
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