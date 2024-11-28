https://ria.ru/20241128/lebedev-1986149559.html

В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024

В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Канев Черкасской области в центральной части Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:29

2024-11-28T09:29

2024-11-28T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черкасская область

одесса

сергей лебедев

вооруженные силы украины

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Канев Черкасской области в центральной части Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Черкасская область, город Канев... Хорошее попадание, скорые в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал собеседник агентства. Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html

украина

черкасская область

одесса

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