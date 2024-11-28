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В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/lebedev-1986149559.html
В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Канев Черкасской области в центральной части Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:29
2024-11-28T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
одесса
сергей лебедев
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Канев Черкасской области в центральной части Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Черкасская область, город Канев... Хорошее попадание, скорые в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал собеседник агентства. Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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украина
черкасская область
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в мире, украина, черкасская область, одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Одесса, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

Лебедев: в Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Канев Черкасской области в центральной части Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Черкасская область, город Канев... Хорошее попадание, скорые в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Вчера, 06:31
Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧеркасская областьОдессаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
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