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В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Канев Черкасской области в центральной части Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:29
2024-11-28T09:29
2024-11-28T09:29
специальная военная операция на украине
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украина
черкасская область
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Канев Черкасской области в центральной части Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Черкасская область, город Канев... Хорошее попадание, скорые в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал собеседник агентства. Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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В Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Лебедев: в Черкасской области поразили пункт временной дислокации ВСУ