https://ria.ru/20241128/lavrov-1986160594.html
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России - РИА Новости, 28.11.2024
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления представителей НАТО о превентивных ударах по России, отметил, что они привлекают внимание к своей персоне, а... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:41
2024-11-28T10:41
2024-11-28T11:04
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления представителей НАТО о превентивных ударах по России, отметил, что они привлекают внимание к своей персоне, а военные чуют конъюнктуру. Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Политики на то и политики, чтобы постоянно сохранять внимание к своей персоне со стороны общественности. У нас тоже есть политики, которые много говорят про эскалацию. Решение принимает верховный главнокомандующий. И у меня есть надежда, что в США тоже должно быть так", - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину. По его словам, военные, которые делают такие заявления, хотят выслужиться и чуют конъюнктуру. "Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20241127/nato-1986049037.html
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россия, сша, сергей лавров, роб бауэр, павел зарубин, нато, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Роб Бауэр, Павел Зарубин, НАТО, В мире
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России
Лавров: НАТО обсуждает удары по России, чтобы привлечь внимание