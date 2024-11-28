Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 28.11.2024 (обновлено: 11:04 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/lavrov-1986160594.html
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России - РИА Новости, 28.11.2024
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления представителей НАТО о превентивных ударах по России, отметил, что они привлекают внимание к своей персоне, а... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:41
2024-11-28T11:04
россия
сша
сергей лавров
роб бауэр
павел зарубин
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления представителей НАТО о превентивных ударах по России, отметил, что они привлекают внимание к своей персоне, а военные чуют конъюнктуру. Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Политики на то и политики, чтобы постоянно сохранять внимание к своей персоне со стороны общественности. У нас тоже есть политики, которые много говорят про эскалацию. Решение принимает верховный главнокомандующий. И у меня есть надежда, что в США тоже должно быть так", - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину. По его словам, военные, которые делают такие заявления, хотят выслужиться и чуют конъюнктуру. "Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20241127/nato-1986049037.html
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986079931.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей лавров, роб бауэр, павел зарубин, нато, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Роб Бауэр, Павел Зарубин, НАТО, В мире
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России

Лавров: НАТО обсуждает удары по России, чтобы привлечь внимание

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления представителей НАТО о превентивных ударах по России, отметил, что они привлекают внимание к своей персоне, а военные чуют конъюнктуру.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией
27 ноября, 17:30
"Политики на то и политики, чтобы постоянно сохранять внимание к своей персоне со стороны общественности. У нас тоже есть политики, которые много говорят про эскалацию. Решение принимает верховный главнокомандующий. И у меня есть надежда, что в США тоже должно быть так", - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, военные, которые делают такие заявления, хотят выслужиться и чуют конъюнктуру. "Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - добавил Лавров.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев
27 ноября, 19:12
 
РоссияСШАСергей ЛавровРоб БауэрПавел ЗарубинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала