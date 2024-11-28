https://ria.ru/20241128/korabl-1986125634.html

Россия передаст первый фрегат проекта 11356 ВМС Индии в декабре

Россия передаст первый фрегат проекта 11356 ВМС Индии в декабре - РИА Новости, 28.11.2024

Россия передаст первый фрегат проекта 11356 ВМС Индии в декабре

Передача первого фрегата Tushil проекта 11356 Индии и подъем на нем флага национальных ВМС состоится в Калининграде 9 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T03:11

2024-11-28T03:11

2024-11-28T03:11

индия

россия

калининград

ка-27

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Передача первого фрегата Tushil проекта 11356 Индии и подъем на нем флага национальных ВМС состоится в Калининграде 9 декабря, сообщили РИА Новости в судостроительной отрасли. Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый из достраивающихся на "Янтаре" – Tushil (экс "Адмирал Бутаков") передают в 2024 году, второй – Tamala (экс "Адмирал Истомин") – на рубеже 2024/2025 годов. В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356. "Первый фрегат в серии из четырех проекта 11356 передает ВМС Индии 9 декабря, церемония поднятия флага национальных ВМС состоится на судостроительном заводе "Янтарь", - сказал собеседник агентства. Изначально данные корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.

https://ria.ru/20241119/kreml-1984586094.html

https://ria.ru/20241117/giperzvuk-1984303006.html

https://ria.ru/20241104/indiya-1981803234.html

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индия, россия, калининград, ка-27