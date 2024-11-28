https://ria.ru/20241128/kofe-1986171235.html
Цена кофе на мировом рынке продолжает бить рекорды
Цена кофе на мировом рынке продолжает бить рекорды - РИА Новости, 28.11.2024
Цена кофе на мировом рынке продолжает бить рекорды
Цена кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, стоимость январского фьючерса на сорт робуста поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:21
2024-11-28T11:21
2024-11-28T13:08
экономика
бразилия
в мире
кофе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_0:413:6016:3797_1920x0_80_0_0_11c54454a81be116a55d1f270c2cfc01.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Цена кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, стоимость январского фьючерса на сорт робуста поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных площадки ICE Futures. По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15 процента, до 5545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Также накануне цена арабики поднималась выше семи тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.Рост цен вызвало ожидание низкого урожая в Бразилии — крупнейшем производителе кофе в мире. Страна в этом году столкнулась с природными катаклизмами — засухой, жарой и неравномерным распределением дождей на этапах цветения и развития кофейных ягод.
https://ria.ru/20240609/kofe-1951725789.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_53c0784be7e525cf426b90df9606622d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, в мире, кофе
Экономика, Бразилия, В мире, Кофе
Цена кофе на мировом рынке продолжает бить рекорды
Цена зерен кофе на мировом рынке поднялась выше 5500 долларов за тонну
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Цена кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, стоимость январского фьючерса на сорт робуста поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных площадки ICE Futures.
По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15 процента, до 5545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Также накануне цена арабики поднималась выше семи тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.
Рост цен вызвало ожидание низкого урожая в Бразилии — крупнейшем производителе кофе в мире. Страна в этом году столкнулась с природными катаклизмами — засухой, жарой и неравномерным распределением дождей на этапах цветения и развития кофейных ягод.