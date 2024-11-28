https://ria.ru/20241128/kofe-1986171235.html

Цена кофе на мировом рынке продолжает бить рекорды

Цена кофе на мировом рынке продолжает бить рекорды - РИА Новости, 28.11.2024

Цена кофе на мировом рынке продолжает бить рекорды

Цена кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, стоимость январского фьючерса на сорт робуста поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:21

2024-11-28T11:21

2024-11-28T13:08

экономика

бразилия

в мире

кофе

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Цена кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, стоимость январского фьючерса на сорт робуста поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных площадки ICE Futures. По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15 процента, до 5545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Также накануне цена арабики поднималась выше семи тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.Рост цен вызвало ожидание низкого урожая в Бразилии — крупнейшем производителе кофе в мире. Страна в этом году столкнулась с природными катаклизмами — засухой, жарой и неравномерным распределением дождей на этапах цветения и развития кофейных ягод.

https://ria.ru/20240609/kofe-1951725789.html

бразилия

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экономика, бразилия, в мире, кофе