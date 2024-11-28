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В Тбилиси начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС - РИА Новости, 28.11.2024
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21:01 28.11.2024 (обновлено: 22:37 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kobakhidze-1986333307.html
В Тбилиси начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС
В Тбилиси начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС - РИА Новости, 28.11.2024
В Тбилиси начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС
Грузинские оппозиционеры начали собираться в четверг на акции протеста в разных частях Тбилиси после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:01
2024-11-28T22:37
в мире
тбилиси
грузия
россия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Грузинские оппозиционеры начали собираться в четверг на акции протеста в разных частях Тбилиси после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна прерывает до 2028 года переговоры по вступлению в ЕС, сообщают местные телеканалы. Ранее в четверг Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. Противники властей собираются вечером в четверг перед зданием парламента в центре Тбилиси, а также у здания офиса правящей партии "Грузинская мечта". В четверг президент Саломе Зурабишвили проводит встречу с аккредитованными в Грузии послами. Глава государства созвала чрезвычайную встречу сразу после завершения брифинга премьера. Ожидается, что Зурабишвили сделает заявление для СМИ по итогам встречи. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. Принятие этих законов в Грузии вызвало недовольство Запада. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241128/kobakhidze-1986191564.html
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РИА Новости
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Протест после заявления о том, что Грузия откладывает переговоры по вступлению в ЕС
Протестующие против временного отказа от начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС собрались и у здания парламента.
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в мире, тбилиси, грузия, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Тбилиси, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
В Тбилиси начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС

Оппозиция в Грузии начала акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Грузинские оппозиционеры начали собираться в четверг на акции протеста в разных частях Тбилиси после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна прерывает до 2028 года переговоры по вступлению в ЕС, сообщают местные телеканалы.
Ранее в четверг Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии
Вчера, 12:43
Противники властей собираются вечером в четверг перед зданием парламента в центре Тбилиси, а также у здания офиса правящей партии "Грузинская мечта".
В четверг президент Саломе Зурабишвили проводит встречу с аккредитованными в Грузии послами. Глава государства созвала чрезвычайную встречу сразу после завершения брифинга премьера. Ожидается, что Зурабишвили сделает заявление для СМИ по итогам встречи.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. Принятие этих законов в Грузии вызвало недовольство Запада. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кобахидзе рассказал, какую политику будет вести Грузия в отношении России
Вчера, 12:08
 
В миреТбилисиГрузияРоссияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюз
 
 
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