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В Китае опровергли сообщения о расследовании против главы Минобороны
В Китае опровергли сообщения о расследовании против главы Минобороны - РИА Новости, 28.11.2024
В Китае опровергли сообщения о расследовании против главы Минобороны
Сообщения СМИ о расследовании в отношении министра обороны КНР Дун Цзюня являются откровенной фабрикацией, Китай выражает острое недовольство, заявил на... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:57
2024-11-28T10:57
2024-11-28T12:20
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ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Сообщения СМИ о расследовании в отношении министра обороны КНР Дун Цзюня являются откровенной фабрикацией, Китай выражает острое недовольство, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. "Соответствующие сообщения СМИ — откровенная фабрикация, а распространители этих слухов руководствуются скрытыми мотивами. Китай выражает острое недовольство", — заявил У Цянь. Ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников США сообщило, что власти Китая начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом. По словам официальных лиц США, адмирал Дун Цзюнь, назначенный на эту должность в декабре 2023 года после того, как его предшественник был уволен за коррупцию, находится под следствием в рамках более широкого расследования коррупции в НОАК. Если соответствующие сообщения верны, то Дун Цзюнь стал уже третьим действующим или бывшим министром обороны подряд, в отношении которого ведется расследование по подозрению в коррупции. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее назвала сообщения о расследовании в отношении Дун Цзюня "погоней за тенью".
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в мире, китай, сша, дун цзюнь, у цянь, мао нин, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, США, Дун Цзюнь, У Цянь, Мао Нин, Народно-освободительная армия Китая
В Китае опровергли сообщения о расследовании против главы Минобороны
Минобороны Китая назвало сообщения о расследовании против Дун Цзюня фабрикацией