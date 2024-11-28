Китай призвал к сдержанности в ситуации с ядерным оружием на Украине
В МИД Китая заявили, что уделяют пристальное внимание ядерным рискам на Украине
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай уделяет пристальное внимание ядерными рискам, вызванным украинским кризисом, призывает все стороны к сдержанности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения СМИ о якобы предложениях некоторых западных чиновников вернуть на Украину ядерное оружие.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
"Китайская сторона уделяет пристальное внимание ядерным рискам, вызванным украинским кризисом, и неоднократно заявляла, что ядерное оружие не может быть использовано и ядерная война не может вестись", - сказала Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что в сложившейся ситуации "все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность и совместно способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций, снижая стратегические риски".
На прошлой неделе был опубликован указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания".
Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.