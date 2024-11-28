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Китай призвал к сдержанности в ситуации с ядерным оружием на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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10:49 28.11.2024 (обновлено: 11:03 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kitaj-1986165235.html
Китай призвал к сдержанности в ситуации с ядерным оружием на Украине
Китай призвал к сдержанности в ситуации с ядерным оружием на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Китай призвал к сдержанности в ситуации с ядерным оружием на Украине
Китай уделяет пристальное внимание ядерными рискам, вызванным украинским кризисом, призывает все стороны к сдержанности, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:49
2024-11-28T11:03
в мире
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дмитрий песков
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай уделяет пристальное внимание ядерными рискам, вызванным украинским кризисом, призывает все стороны к сдержанности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения СМИ о якобы предложениях некоторых западных чиновников вернуть на Украину ядерное оружие. Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. "Китайская сторона уделяет пристальное внимание ядерным рискам, вызванным украинским кризисом, и неоднократно заявляла, что ядерное оружие не может быть использовано и ядерная война не может вестись", - сказала Мао Нин. Дипломат подчеркнула, что в сложившейся ситуации "все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность и совместно способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций, снижая стратегические риски". На прошлой неделе был опубликован указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.
https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html
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в мире, россия, украина, китай, мао нин, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Китай, Мао Нин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Китай призвал к сдержанности в ситуации с ядерным оружием на Украине

В МИД Китая заявили, что уделяют пристальное внимание ядерным рискам на Украине

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай уделяет пристальное внимание ядерными рискам, вызванным украинским кризисом, призывает все стороны к сдержанности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения СМИ о якобы предложениях некоторых западных чиновников вернуть на Украину ядерное оружие.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова
27 ноября, 17:56
"Китайская сторона уделяет пристальное внимание ядерным рискам, вызванным украинским кризисом, и неоднократно заявляла, что ядерное оружие не может быть использовано и ядерная война не может вестись", - сказала Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что в сложившейся ситуации "все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность и совместно способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций, снижая стратегические риски".
На прошлой неделе был опубликован указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания".
Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта
Вчера, 06:06
 
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