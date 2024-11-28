Министр культуры Сербии обсудил с Любимовой российско-сербское кино
Министр культуры Сербии Селакович обсудил с Любимовой российско-сербское кино
© Фото предоставлено МИД СербииНикола Селакович
© Фото предоставлено МИД Сербии
Никола Селакович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Министр культуры Сербии Никола Селакович на открытии фестиваля российского кино в Сербии заявил, что обсуждал сербско-российское кинопроизводство с главой минкультуры РФ Ольгой Любимовой.
Показы российских фильмов проходят с 27 ноября по 1 декабря в нескольких городах Сербии - Белграде, Нови-Саде и Нише. В рамках торжественного открытия фестиваля 28 ноября состоялся Пятый российско-сербский культурный форум в присутствии министров культуры РФ и Сербии. Вечером в Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" фестиваль был торжественно открыт показом военной драмы "Воздух" Алексея Германа-младшего.
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"Не знаю, какой фильм получится, когда объединятся сербский и российский кинематограф, но всем нам желаю, чтобы на таком фестивале или каком-то другом в России мы смотрели произведения сербско-российского производства. Это то, о чем мы сегодня разговаривали", - заявил министр Селакович собравшимся.
"Когда объединяются сербы и россияне, в Сербии появился памятник Стефану Немане - работа великого Александра Иулиановича Рукавишникова, самая красивая мозаика и самая большая в мире в византийском стиле в храме Святого Саввы. Когда объединятся наши музейные работники и их поддерживает "Газпром Нефть", тогда проводятся "Дни Эрмитажа" в Белграде, следующие пройдут в феврале следующего года", - указал сербский министр и добавил, что с февраля следующего года в Сербии также будет показываться российский исторический сериал о династии Романовых.
Среди фильмов фестиваля - "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Я делаю шаг" Ольги Акатьевой, "Сказки Гофмана" Тины Баркалая, ленты "Мой дикий друг", "Первый Оскар", "По щучьему веленью". Для встречи с сербскими зрителями приехали российские продюсеры и режиссеры.
Как отметили организаторы, участники делегации проведут ряд встреч с сербскими кинематографистами для обсуждения перспектив сотрудничества. Также представители российской киноиндустрии посетят Белградский университет и встретятся со студентами факультета искусств.