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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2024
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:46
2024-11-28T23:46
2024-11-28T23:55
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве воздушная тревога объявлена с 22.41 (23.41 мск) четверга, в Киевской области тревога звучит уже более трех часов - с 19.14 (20.14 мск). На остальные указанные области тревога распространялась с 18.00 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу