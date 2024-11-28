https://ria.ru/20241128/kiev-1986335824.html

Украина и США обсуждают тему понижения возраста мобилизации до 18 лет

Украина и США обсуждают тему понижения возраста мобилизации до 18 лет - РИА Новости, 28.11.2024

Украина и США обсуждают тему понижения возраста мобилизации до 18 лет

Украина на переговорах с США обсуждает тему понижения возраста мобилизации и даже обычно становится инициатором обсуждения вопроса призыва в ВСУ, заявил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:32

2024-11-28T21:32

2024-11-28T21:32

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина на переговорах с США обсуждает тему понижения возраста мобилизации и даже обычно становится инициатором обсуждения вопроса призыва в ВСУ, заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий после сообщений о том, что Вашингтон призывает Киев понизить призывной возраст до 18 лет. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". "Могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Могу опровергнуть, что она становится причиной напряженности... Да, мы это обсуждаем. И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами. Это такая же часть наших обсуждений, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегии, оборона, санкции", - сказал Тихий на брифинге, который транслировался в соцсетях украинского МИД. Однако он заявил, что в Киеве не считают недостаточные объемы мобилизации основной проблемой, так как в ВСУ нечем вооружать уже мобилизованных граждан. Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241128/chudo-oruzhie-1986332709.html

https://ria.ru/20241128/ugroza-1986300109.html

https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, верховная рада украины