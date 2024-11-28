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Экс-депутат Рады прокомментировал требование США снизить призывной возраст - РИА Новости, 28.11.2024
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13:14 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/kiev-1986200140.html
Экс-депутат Рады прокомментировал требование США снизить призывной возраст
Экс-депутат Рады прокомментировал требование США снизить призывной возраст - РИА Новости, 28.11.2024
Экс-депутат Рады прокомментировал требование США снизить призывной возраст
Украинские власти будут саботировать требование Вашингтона снизить мобилизационный возраст из опасений народного гнева, этот вопрос уже вызвал внутренний... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:14
2024-11-28T13:14
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
владимир зеленский
владимир олейник
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинские власти будут саботировать требование Вашингтона снизить мобилизационный возраст из опасений народного гнева, этот вопрос уже вызвал внутренний конфликт на Украине, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в свою очередь заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. &quot;Такое давление оказывает Запад. Он (Зеленский - Прим. ред.) же просит у них оружие. А они говорят: &quot;Слышь, а солдаты где? Тот призывной возраст, который ты определил, до 60 лет, нас не устраивает. Мы во время вьетнамской войны призывали 19-летних. Вам надо снижать возраст до 18. Даем деньги, даем оружие, а результата нет&quot;, - заявил Олейник.Он напомнил, что еще два месяца назад Верховная рада проголосовала за законопроект о запрете снижения возраста мобилизации, причем за него голосовали даже депутаты из фракции Зеленского "Слуга народа". По закону Зеленский в течение месяца должен был или подписать этот закон, или наложить на него вето, однако не сделал ни того, ни другого. "Зеленский, скорее всего, начал шантажировать (Запад – ред.). Типа, вот видите, парламент такую позицию занял, но я держу на паузе. Но они все равно дожимают: ты брал обязательства. Первое – увеличить количество вооруженных сил и качество. Где это всё? А этого нет", - отметил Олейник. По его словам, давление Запада уже вызвало внутренний конфликт в украинской элите, потому что каждый в ней думает только о себе и о политической выживаемости. &quot;Парламент будет оказывать ему сопротивление. Потому что он (Зеленский – Прим. ред.) думает о спасении собственной шкуры, а парламентарии тоже думают о спасении. Вы представьте, подписать этот закон, продавить парламент, чтобы снизить (мобилизационный - Прим. ред.) возраст. Но лучше после этого депутатам на улице не появляться – будут бить, как бешеных собак&quot;, - отметил Олейник.
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, владимир олейник, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Экс-депутат Рады прокомментировал требование США снизить призывной возраст

Олейник заявил, что Киев будет саботировать требование США о призывном возрасте

© СоцсетиВ Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Соцсети
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинские власти будут саботировать требование Вашингтона снизить мобилизационный возраст из опасений народного гнева, этот вопрос уже вызвал внутренний конфликт на Украине, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в свою очередь заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.
«

"Такое давление оказывает Запад. Он (Зеленский - Прим. ред.) же просит у них оружие. А они говорят: "Слышь, а солдаты где? Тот призывной возраст, который ты определил, до 60 лет, нас не устраивает. Мы во время вьетнамской войны призывали 19-летних. Вам надо снижать возраст до 18. Даем деньги, даем оружие, а результата нет", - заявил Олейник.

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В Киеве ответили на призыв США снизить мобилизационный возраст
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Он напомнил, что еще два месяца назад Верховная рада проголосовала за законопроект о запрете снижения возраста мобилизации, причем за него голосовали даже депутаты из фракции Зеленского "Слуга народа". По закону Зеленский в течение месяца должен был или подписать этот закон, или наложить на него вето, однако не сделал ни того, ни другого.
«
"Зеленский, скорее всего, начал шантажировать (Запад – ред.). Типа, вот видите, парламент такую позицию занял, но я держу на паузе. Но они все равно дожимают: ты брал обязательства. Первое – увеличить количество вооруженных сил и качество. Где это всё? А этого нет", - отметил Олейник.
По его словам, давление Запада уже вызвало внутренний конфликт в украинской элите, потому что каждый в ней думает только о себе и о политической выживаемости.
«

"Парламент будет оказывать ему сопротивление. Потому что он (Зеленский – Прим. ред.) думает о спасении собственной шкуры, а парламентарии тоже думают о спасении. Вы представьте, подписать этот закон, продавить парламент, чтобы снизить (мобилизационный - Прим. ред.) возраст. Но лучше после этого депутатам на улице не появляться – будут бить, как бешеных собак", - отметил Олейник.

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В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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