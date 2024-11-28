https://ria.ru/20241128/kiev-1986144739.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Прямой" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:05

2024-11-28T09:05

2024-11-28T11:18

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Прямой" в Telegram-канале."В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.По словам мэра города Виталия Кличко, работают системы противовоздушной обороны.Воздушную тревогу утром 28 ноября объявили на всей территории Украины.Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях света.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html

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в мире, киев, одесса, харьков, виталий кличко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф