Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 28.11.2024 (обновлено: 11:18 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kiev-1986144739.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Прямой" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:05
2024-11-28T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
одесса
харьков
виталий кличко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986169395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_103cf16efeddfc76d3e2388820eb2f94.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Прямой" в Telegram-канале."В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.По словам мэра города Виталия Кличко, работают системы противовоздушной обороны.Воздушную тревогу утром 28 ноября объявили на всей территории Украины.Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях света.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html
киев
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986169395_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_224bdf7eb9d5c4baae3680bd99e9aa17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, одесса, харьков, виталий кличко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Одесса, Харьков, Виталий Кличко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В столице Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Прямой" в Telegram-канале.
Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией
Вчера, 06:31
По словам мэра города Виталия Кличко, работают системы противовоздушной обороны.
Воздушную тревогу утром 28 ноября объявили на всей территории Украины.
Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях света.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Могила американского наемника в США, воевавшего в рядах ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В США появляются новые могилы воевавших за ВСУ наемников
Вчера, 06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевОдессаХарьковВиталий КличкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала