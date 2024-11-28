"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, записанное для ее сторонников, ошеломило пользователей соцсетей и вызвало множество вопросов, сообщает Fox.
Речь идет о видеозаписи, опубликованной во вторник на официальном аккаунте Демократической партии в соцсети Х. Это обращение стало первым выступлением Харрис с тех пор, как она публично признала поражение на выборах в пользу Дональда Трампа. На кадрах вице-президент выглядит безрадостной и усталой, а оптимистический тон ее речи кажется напускным и как будто не соответствующим ее эмоциональному состоянию.
Речь идет о видеозаписи, опубликованной во вторник на официальном аккаунте Демократической партии в соцсети Х. Это обращение стало первым выступлением Харрис с тех пор, как она публично признала поражение на выборах в пользу Дональда Трампа. На кадрах вице-президент выглядит безрадостной и усталой, а оптимистический тон ее речи кажется напускным и как будто не соответствующим ее эмоциональному состоянию.
"Я просто должна напомнить вам: не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября (день, когда в США прошли президентские выборы. — Прим. ред.), у вас осталась та же цель. Вы обладаете той же способностью увлекать и вдохновлять. Так что никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу", — попыталась ободрить своих сторонников Харрис.
Fox отмечает, что видеообращение вызвало бурное обсуждение в соцсети X. Так, многие пользователи сошлись во мнении, что на кадрах с Харрис что-то "не так", а также удивились самому факту публикации подобного видео.
"Это что, шутка? Это ужасное видео. Ужас", — приводятся слова колумниста DC Examiner Кимберли Росс.
"Кто подумал, что это хорошая идея? Для кого это? Для чего это? Что она вообще говорит? Я еще раз повторю, что нами правят имбецилы", — задался вопросом автор Atlantic Тайлер Остин Харпер.
"Ни одно подобное видео не было бы опубликовано политиком, который не испытывает ненависть к окружению", — заметил старший обозреватель National Review Online Дэн Маклафлин.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Fox отмечает, что видеообращение вызвало бурное обсуждение в соцсети X. Так, многие пользователи сошлись во мнении, что на кадрах с Харрис что-то "не так", а также удивились самому факту публикации подобного видео.
"Это что, шутка? Это ужасное видео. Ужас", — приводятся слова колумниста DC Examiner Кимберли Росс.
"Кто подумал, что это хорошая идея? Для кого это? Для чего это? Что она вообще говорит? Я еще раз повторю, что нами правят имбецилы", — задался вопросом автор Atlantic Тайлер Остин Харпер.
"Ни одно подобное видео не было бы опубликовано политиком, который не испытывает ненависть к окружению", — заметил старший обозреватель National Review Online Дэн Маклафлин.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах
22 ноября, 05:47