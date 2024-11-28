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"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов - РИА Новости, 28.11.2024
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03:56 28.11.2024 (обновлено: 10:49 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kharris-1986127290.html
"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов
"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов - РИА Новости, 28.11.2024
"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов
Видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, записанное для ее сторонников, ошеломило пользователей соцсетей и вызвало множество вопросов, сообщает... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T03:56
2024-11-28T10:49
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сша
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, записанное для ее сторонников, ошеломило пользователей соцсетей и вызвало множество вопросов, сообщает Fox.Речь идет о видеозаписи, опубликованной во вторник на официальном аккаунте Демократической партии в соцсети Х. Это обращение стало первым выступлением Харрис с тех пор, как она публично признала поражение на выборах в пользу Дональда Трампа. На кадрах вице-президент выглядит безрадостной и усталой, а оптимистический тон ее речи кажется напускным и как будто не соответствующим ее эмоциональному состоянию."Я просто должна напомнить вам: не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября (день, когда в США прошли президентские выборы. — Прим. ред.), у вас осталась та же цель. Вы обладаете той же способностью увлекать и вдохновлять. Так что никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу", — попыталась ободрить своих сторонников Харрис.Fox отмечает, что видеообращение вызвало бурное обсуждение в соцсети X. Так, многие пользователи сошлись во мнении, что на кадрах с Харрис что-то "не так", а также удивились самому факту публикации подобного видео."Это что, шутка? Это ужасное видео. Ужас", — приводятся слова колумниста DC Examiner Кимберли Росс."Кто подумал, что это хорошая идея? Для кого это? Для чего это? Что она вообще говорит? Я еще раз повторю, что нами правят имбецилы", — задался вопросом автор Atlantic Тайлер Остин Харпер."Ни одно подобное видео не было бы опубликовано политиком, который не испытывает ненависть к окружению", — заметил старший обозреватель National Review Online Дэн Маклафлин.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
https://ria.ru/20241125/kharris-1985601818.html
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камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, в мире
Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США, В мире

"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, записанное для ее сторонников, ошеломило пользователей соцсетей и вызвало множество вопросов, сообщает Fox.

Речь идет о видеозаписи, опубликованной во вторник на официальном аккаунте Демократической партии в соцсети Х. Это обращение стало первым выступлением Харрис с тех пор, как она публично признала поражение на выборах в пользу Дональда Трампа. На кадрах вице-президент выглядит безрадостной и усталой, а оптимистический тон ее речи кажется напускным и как будто не соответствующим ее эмоциональному состоянию.
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"Я просто должна напомнить вам: не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября (день, когда в США прошли президентские выборы. — Прим. ред.), у вас осталась та же цель. Вы обладаете той же способностью увлекать и вдохновлять. Так что никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу", — попыталась ободрить своих сторонников Харрис.

Fox отмечает, что видеообращение вызвало бурное обсуждение в соцсети X. Так, многие пользователи сошлись во мнении, что на кадрах с Харрис что-то "не так", а также удивились самому факту публикации подобного видео.

"Это что, шутка? Это ужасное видео. Ужас", — приводятся слова колумниста DC Examiner Кимберли Росс.

"Кто подумал, что это хорошая идея? Для кого это? Для чего это? Что она вообще говорит? Я еще раз повторю, что нами правят имбецилы", — задался вопросом автор Atlantic Тайлер Остин Харпер.

"Ни одно подобное видео не было бы опубликовано политиком, который не испытывает ненависть к окружению", — заметил старший обозреватель National Review Online Дэн Маклафлин.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
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