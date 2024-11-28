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Иран усомнился в скором прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 28.11.2024
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15:10 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/khamas-1986234757.html
Иран усомнился в скором прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Иран усомнился в скором прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 28.11.2024
Иран усомнился в скором прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи усомнился, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа последует... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:10
2024-11-28T15:10
в мире
израиль
ливан
иран
аббас аракчи
биньямин нетаньяху
хамас
хезболла
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи усомнился, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа последует за соглашением, принятым Израилем и Ливаном, так как оно будет означать невыполнение целей Израилем в анклаве. Такое мнение политик выразил в интервью газете Guardian в Лиссабоне. "Израиль не может пойти на прекращение огня с ХАМАС, так как соглашение... с ХАМАС будет означать полный провал для страны. Они (власти Израиля - ред. ) были там (в Газе - ред.), чтобы уничтожить ХАМАС, а теперь им придется заключать сделку с ХАМАС, и это означает, что им не удалось достичь целей", - цитирует газета Аракчи, назвавшего прекращение огня в анклаве "очень сложным вопросом". Политик также выразил мнение, что Израиль заключил соглашение о прекращении огня в Ливане из-за неудач в военных действиях. "Почему Израиль сейчас готов к прекращению огня в Ливане? Потому что они (власти - ред.) не смогли закончить работу и не могут ее закончить. Полномасштабная война с Ираном и прекращение огня в Ливане? Это звучит нелогично", - цитирует газета Аракчи. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. В Вашингтоне согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20241127/hamas-1985934152.html
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в мире, израиль, ливан, иран, аббас аракчи, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Аббас Аракчи, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран усомнился в скором прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Иран заявил о провале Израиля в случае соглашения с ХАМАС

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага Израиля - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи усомнился, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа последует за соглашением, принятым Израилем и Ливаном, так как оно будет означать невыполнение целей Израилем в анклаве.
Такое мнение политик выразил в интервью газете Guardian в Лиссабоне.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В ХАМАС заявили о готовности к сделке по Газе
27 ноября, 10:01
"Израиль не может пойти на прекращение огня с ХАМАС, так как соглашение... с ХАМАС будет означать полный провал для страны. Они (власти Израиля - ред. ) были там (в Газе - ред.), чтобы уничтожить ХАМАС, а теперь им придется заключать сделку с ХАМАС, и это означает, что им не удалось достичь целей", - цитирует газета Аракчи, назвавшего прекращение огня в анклаве "очень сложным вопросом".
Политик также выразил мнение, что Израиль заключил соглашение о прекращении огня в Ливане из-за неудач в военных действиях.
"Почему Израиль сейчас готов к прекращению огня в Ливане? Потому что они (власти - ред.) не смогли закончить работу и не могут ее закончить. Полномасштабная война с Ираном и прекращение огня в Ливане? Это звучит нелогично", - цитирует газета Аракчи.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ
23 ноября, 23:11
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. В Вашингтоне согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
ХАМАС прокомментировало перемирие между Ливаном и Израилем
27 ноября, 12:04
 
В миреИзраильЛиванИранАббас АракчиБиньямин НетаньяхуХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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