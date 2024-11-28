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В Ростовской области выхаживают кенгуренка, которого бросила мама - РИА Новости, 28.11.2024
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18:36 28.11.2024 (обновлено: 18:58 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kenguru-1986310384.html
В Ростовской области выхаживают кенгуренка, которого бросила мама
В Ростовской области выхаживают кенгуренка, которого бросила мама - РИА Новости, 28.11.2024
В Ростовской области выхаживают кенгуренка, которого бросила мама
Специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама, рассказала РИА Новости сотрудник парка,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:36
2024-11-28T18:58
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама, рассказала РИА Новости сотрудник парка, кипер-зоолог Яна Варченко. "Уже почти 2 недели выхаживаем нашу боевую девочку, от нее отказалась мама. Обычно кенгуру отказываются от детенышей только по состоянию здоровья, но у них все нормально, так что причины нам непонятны. Сейчас выбираем ей имя, даже объявили конкурс, а пока официально не назвали ее, временно зовем Фисташкой", - сообщила Варченко. По ее словам, мама кенгуренка отказалась от нее, когда малышке было примерно четыре месяца. Первые дни кенгуренок в новой обстановке чувствовал себя неуютно, но потом адаптировался. "Мне пришлось взять ее к себе домой, и первые пару дней она боялась всего: звуков телевизора, голосов людей. Но уже через неделю она полностью адаптировалась к человеческой среде", - рассказала Варченко. Она отметила, что теперь Фисташка стала больше гулять, уверенно стоит на ногах и хорошо опирается на хвост. Кормили ее вначале козьим молоком, а теперь в рацион добавляются листья салата, морковь и сено. Но выводить в естественную среду обитания кенгуренка пока не будут. "Вообще они у мамы находятся до 8 месяцев, то есть еще 4 месяца она будет с нами. И когда полноценно перейдет на корм, который едят кенгуру, ее пересадят сначала в отдельный вольер, чтобы она адаптировалась в другой местности, а потом будем пробовать соединять с остальными", - пояснила собеседница агентства. По ее словам, самочувствие у Фисташки сейчас нормальное, она набирает вес, ее регулярно осматривают ветеринары. А весной, с наступлением тепла, каждый посетитель парка сможет увидеть и даже контактировать с уже повзрослевшим кенгуренком, уверена Варченко.
https://ria.ru/20241011/zoopark-1977622967.html
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Кенгуренок в ростовском зоопарке "Малинки"
Зоологи ростовского зоопарка "Малинки" рассказали РИА Новости, что выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама. Сейчас ей выбирают имя, даже объявили соответствующий конкурс. Пока же ее называют Фисташкой. Пару дней после того, как Фисташку забрали, она боялась всего: звука телевизора, голосов людей. Теперь же она адаптировалась к человеческой среде. Выводить в естественную среду обитания кенгуренка пока не будут – обычно этим занимаются не раньше, чем в возрасте 8 месяцев.
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общество, ростовская область
Общество, Ростовская область
В Ростовской области выхаживают кенгуренка, которого бросила мама

В Ростовской области выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама, рассказала РИА Новости сотрудник парка, кипер-зоолог Яна Варченко.
"Уже почти 2 недели выхаживаем нашу боевую девочку, от нее отказалась мама. Обычно кенгуру отказываются от детенышей только по состоянию здоровья, но у них все нормально, так что причины нам непонятны. Сейчас выбираем ей имя, даже объявили конкурс, а пока официально не назвали ее, временно зовем Фисташкой", - сообщила Варченко.
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По ее словам, мама кенгуренка отказалась от нее, когда малышке было примерно четыре месяца. Первые дни кенгуренок в новой обстановке чувствовал себя неуютно, но потом адаптировался.
"Мне пришлось взять ее к себе домой, и первые пару дней она боялась всего: звуков телевизора, голосов людей. Но уже через неделю она полностью адаптировалась к человеческой среде", - рассказала Варченко.
Она отметила, что теперь Фисташка стала больше гулять, уверенно стоит на ногах и хорошо опирается на хвост. Кормили ее вначале козьим молоком, а теперь в рацион добавляются листья салата, морковь и сено. Но выводить в естественную среду обитания кенгуренка пока не будут. "Вообще они у мамы находятся до 8 месяцев, то есть еще 4 месяца она будет с нами. И когда полноценно перейдет на корм, который едят кенгуру, ее пересадят сначала в отдельный вольер, чтобы она адаптировалась в другой местности, а потом будем пробовать соединять с остальными", - пояснила собеседница агентства.
По ее словам, самочувствие у Фисташки сейчас нормальное, она набирает вес, ее регулярно осматривают ветеринары. А весной, с наступлением тепла, каждый посетитель парка сможет увидеть и даже контактировать с уже повзрослевшим кенгуренком, уверена Варченко.
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