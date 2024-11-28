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Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением - РИА Новости, 28.11.2024
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14:28 28.11.2024 (обновлено: 15:33 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kellog-1986221848.html
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением - РИА Новости, 28.11.2024
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением
Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил, что готов добиваться "мира с позиции силы". РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:28
2024-11-28T15:33
в мире
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дональд трамп
кит келлог
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил, что готов добиваться "мира с позиции силы". "Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. &lt;...&gt; Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — написал он в соцсети X. Накануне избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. В июне чиновник вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем выдвигал план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно этой инициативе, прекращение огня будет основываться на заморозке существующей на момент урегулирования линии фронта. По словам Келлога и Фляйца, Трамп положительно отреагировал на их план, но не факт, что он согласен с ним полностью. Ранее чиновник также заявлял, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону недотягивают до необходимых двух процентов ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.
https://ria.ru/20241128/kellog-1986161866.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кит Келлог
Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением

Спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что готов добиваться мира с позиции силы

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил, что готов добиваться "мира с позиции силы".
«
"Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. <...> Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — написал он в соцсети X.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Госдуме оценили отношение спецпосланника Трампа Келлога к России
Вчера, 10:37
Накануне избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
В июне чиновник вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем выдвигал план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно этой инициативе, прекращение огня будет основываться на заморозке существующей на момент урегулирования линии фронта. По словам Келлога и Фляйца, Трамп положительно отреагировал на их план, но не факт, что он согласен с ним полностью.
Ранее чиновник также заявлял, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону недотягивают до необходимых двух процентов ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКит Келлог
 
 
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