https://ria.ru/20241128/kellog-1986221848.html

Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением

Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением - РИА Новости, 28.11.2024

Будущий спецпредставитель Трампа по Украине выступил с заявлением

Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил, что готов добиваться "мира с позиции силы". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:28

2024-11-28T14:28

2024-11-28T15:33

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Будущий спецпредставитель США по конфликту на Украине Кит Келлог заявил, что готов добиваться "мира с позиции силы". "Для меня честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. <...> Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки", — написал он в соцсети X. Накануне избранный президент США Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. В июне чиновник вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем выдвигал план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно этой инициативе, прекращение огня будет основываться на заморозке существующей на момент урегулирования линии фронта. По словам Келлога и Фляйца, Трамп положительно отреагировал на их план, но не факт, что он согласен с ним полностью. Ранее чиновник также заявлял, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону недотягивают до необходимых двух процентов ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне.

https://ria.ru/20241128/kellog-1986161866.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог