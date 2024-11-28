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В Госдуме оценили отношение спецпосланника Трампа Келлога к России - РИА Новости, 28.11.2024
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10:37 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/kellog-1986161866.html
В Госдуме оценили отношение спецпосланника Трампа Келлога к России
В Госдуме оценили отношение спецпосланника Трампа Келлога к России - РИА Новости, 28.11.2024
В Госдуме оценили отношение спецпосланника Трампа Келлога к России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что отношение к России спецпосланника нового президента США Дональда Трампа Кита РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:37
2024-11-28T10:37
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дональд трамп
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что отношение к России спецпосланника нового президента США Дональда Трампа Кита Келлога по урегулированию украинского конфликта теплым не назовешь. Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. "Восьмидесятилетний генерал-лейтенант Кит Келлог относится к тому поколению американцев, которое потерпело поражение во Вьетнаме, поэтому его отношение к России теплым не назовешь", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Келлог с одной стороны заявляет о помощи ВСУ и необходимости победы Украины, а с другой, видя успехи российской армии в зоне СВО и рост числа могил американцев, погибших в рядах украинских войск, предлагает киевскому режиму сесть за стол переговоров. "Но одно дело предложение, совершено другое - политическое решение. Наша главная задача - обеспечить безопасность Родины, не поддаваясь любым экзотическим предложениям, откуда бы они ни исходили, и работать над реальными вопросами: демилитаризацией Украины, устранением ее текущего режима и денацификацией", - подчеркнул депутат. По его словам, пока противник не готов к этому, специальная военная операция будет продолжаться. "Любая война заканчивается миром. Закончится и СВО, но только победой России, и мир будет на условиях России", - сказал Ивлев.
https://ria.ru/20241128/ssha-1986121006.html
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в мире, украина, россия, леонид ивлев, дональд трамп, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, Леонид Ивлев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
В Госдуме оценили отношение спецпосланника Трампа Келлога к России

Депутат Ивлев заявил, что отношение Келлога к России нельзя назвать теплым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что отношение к России спецпосланника нового президента США Дональда Трампа Кита Келлога по урегулированию украинского конфликта теплым не назовешь.
Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
«
"Восьмидесятилетний генерал-лейтенант Кит Келлог относится к тому поколению американцев, которое потерпело поражение во Вьетнаме, поэтому его отношение к России теплым не назовешь", - сказал Ивлев РИА Новости.
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По его словам, Келлог с одной стороны заявляет о помощи ВСУ и необходимости победы Украины, а с другой, видя успехи российской армии в зоне СВО и рост числа могил американцев, погибших в рядах украинских войск, предлагает киевскому режиму сесть за стол переговоров.
«
"Но одно дело предложение, совершено другое - политическое решение. Наша главная задача - обеспечить безопасность Родины, не поддаваясь любым экзотическим предложениям, откуда бы они ни исходили, и работать над реальными вопросами: демилитаризацией Украины, устранением ее текущего режима и денацификацией", - подчеркнул депутат.
По его словам, пока противник не готов к этому, специальная военная операция будет продолжаться.
«
"Любая война заканчивается миром. Закончится и СВО, но только победой России, и мир будет на условиях России", - сказал Ивлев.
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