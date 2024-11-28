https://ria.ru/20241128/kazakhstan-1986258804.html

На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане

На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане - РИА Новости, 28.11.2024

На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане

Тема создания первой АЭС в Казахстане обсуждалась на переговорах в Астане, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:19

2024-11-28T16:19

2024-11-28T16:45

астана

казахстан

владимир путин

россия

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Тема создания первой АЭС в Казахстане обсуждалась на переговорах в Астане, сообщил президент РФ Владимир Путин."В Казахстане, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы… Поэтому у нас такой очень профессиональный разговор", - сообщил журналистам Путин.

https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982399117.html

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астана, казахстан, владимир путин, россия