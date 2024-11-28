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На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане - РИА Новости, 28.11.2024
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16:19 28.11.2024 (обновлено: 16:45 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kazakhstan-1986258804.html
На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане
На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане - РИА Новости, 28.11.2024
На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане
Тема создания первой АЭС в Казахстане обсуждалась на переговорах в Астане, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:19
2024-11-28T16:45
астана
казахстан
владимир путин
россия
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Тема создания первой АЭС в Казахстане обсуждалась на переговорах в Астане, сообщил президент РФ Владимир Путин."В Казахстане, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы… Поэтому у нас такой очень профессиональный разговор", - сообщил журналистам Путин.
https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982399117.html
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астана, казахстан, владимир путин, россия
Астана, Казахстан, Владимир Путин, Россия
На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане

Путин заявил, что на переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане

© Фото : Aqorda/TelegramЦеремония совместного фотографирования участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Тема создания первой АЭС в Казахстане обсуждалась на переговорах в Астане, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Казахстане, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы… Поэтому у нас такой очень профессиональный разговор", - сообщил журналистам Путин.
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС
7 ноября, 12:32
 
АстанаКазахстанВладимир ПутинРоссия
 
 
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