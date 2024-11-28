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Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева

Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева - РИА Новости, 28.11.2024

Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева

Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Россией идет в различных областях, заявил РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:32

2024-11-28T16:32

2024-11-28T16:32

цены на нефть

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Россией идет в различных областях, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Важно, что Казахстан хорошо развивается под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, он демонстрирует стабильный рост, устойчивый, надежный. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций, у нас миллиарды инвестиций в экономику Казахстана. Я уже говорил, под 30 миллиардов товарооборота, и он растет постоянно. Традиционно сложились направления нашего сотрудничества, это космос, энергетика, в наши дни высокие технологии", - сказал Путин. Президент добавил, что сейчас по рядам проектов возможно расширение, например, в сфере атомной энергетики, также хорошие перспективы в сфере промышленности. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о российско-казахстанских отношениях Путин о российско-казахстанских отношениях 2024-11-28T16:32 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, видео