https://ria.ru/20241128/kazahstan-1986263749.html
Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева
Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева - РИА Новости, 28.11.2024
Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева
Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Россией идет в различных областях, заявил РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:32
2024-11-28T16:32
2024-11-28T16:32
цены на нефть
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касым-жомарт токаев
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Россией идет в различных областях, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Важно, что Казахстан хорошо развивается под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, он демонстрирует стабильный рост, устойчивый, надежный. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций, у нас миллиарды инвестиций в экономику Казахстана. Я уже говорил, под 30 миллиардов товарооборота, и он растет постоянно. Традиционно сложились направления нашего сотрудничества, это космос, энергетика, в наши дни высокие технологии", - сказал Путин. Президент добавил, что сейчас по рядам проектов возможно расширение, например, в сфере атомной энергетики, также хорошие перспективы в сфере промышленности. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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Путин о российско-казахстанских отношениях
Путин о российско-казахстанских отношениях
2024-11-28T16:32
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PT3M54S
РИА Новости
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цены на нефть, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, видео
Цены на нефть, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Россией идет в различных областях, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
2024-11-28T16:32
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PT3M54S
Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева
Путин: Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством Токаева