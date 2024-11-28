https://ria.ru/20241128/katjusha-1986171643.html
Панда из Московского зоопарка стала звездой в Китае
Панда из Московского зоопарка стала звездой в Китае - РИА Новости, 28.11.2024
Панда из Московского зоопарка стала звездой в Китае
Панда Катюша из Московского зоопарка стала звездой и является одной из самых известных панд в Китае, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:22
2024-11-28T11:22
2024-11-28T11:23
китай
чэнду
россия
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка стала звездой и является одной из самых известных панд в Китае, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Она рассказала, что в китайском городе Чэнду пообщалась с двумя подписчицами, которые рассказали ей много интересного. "Оказывается, Московский зоопарк пользуется огромной популярностью в Китае! Видео с пандой Катюшей пользуются большой популярностью, зрители активно делятся ими в социальных сетях. Катюша уже давно стала настоящей звездой, и многие считают её одной из самых известных панд в Китае", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20241115/panda-1984084660.html
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китай, чэнду, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Китай, Чэнду, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панда из Московского зоопарка стала звездой в Китае
Панда Катюша из Московского зоопарка стала одной из самых известных панд в Китае