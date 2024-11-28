https://ria.ru/20241128/kadyrov-1986344643.html

Кадыров встретился с главным судебным приставом России

Кадыров встретился с главным судебным приставом России - РИА Новости, 28.11.2024

Кадыров встретился с главным судебным приставом России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о встрече с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T23:31

2024-11-28T23:31

2024-11-28T23:31

россия

рамзан кадыров

дмитрий аристов

чеченская республика (чечня)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о встрече с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. "...встретился с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. Мы предметно обсудили деятельность УФССП по ЧР, а также участие региона в специальной военной операции на Украине", - сообщил глава Чечни. Кадыров рассказал, что подробно проинформировал Аристова о последних достижениях судебных приставов республики, чеченское управление находится в числе первых по взысканию налоговой задолженности и сборам в консолидированный бюджет. "В связи с высокой нагрузкой на сотрудников попросил Дмитрия Васильевича рассмотреть вопрос повышения штатной численности управления. Он обещал оказать содействие в решении этой проблемы", - написал он. По словам Кадырова, главный судебный пристав РФ также отметил высокие показатели республики по комплектованию участников СВО, которые достигают 110%.

https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, дмитрий аристов, чеченская республика (чечня), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)