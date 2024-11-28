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Кадыров встретился с главным судебным приставом России - РИА Новости, 28.11.2024
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23:31 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/kadyrov-1986344643.html
Кадыров встретился с главным судебным приставом России
Кадыров встретился с главным судебным приставом России - РИА Новости, 28.11.2024
Кадыров встретился с главным судебным приставом России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о встрече с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:31
2024-11-28T23:31
россия
рамзан кадыров
дмитрий аристов
чеченская республика (чечня)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о встрече с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. "...встретился с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. Мы предметно обсудили деятельность УФССП по ЧР, а также участие региона в специальной военной операции на Украине", - сообщил глава Чечни. Кадыров рассказал, что подробно проинформировал Аристова о последних достижениях судебных приставов республики, чеченское управление находится в числе первых по взысканию налоговой задолженности и сборам в консолидированный бюджет. "В связи с высокой нагрузкой на сотрудников попросил Дмитрия Васильевича рассмотреть вопрос повышения штатной численности управления. Он обещал оказать содействие в решении этой проблемы", - написал он. По словам Кадырова, главный судебный пристав РФ также отметил высокие показатели республики по комплектованию участников СВО, которые достигают 110%.
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россия, рамзан кадыров, дмитрий аристов, чеченская республика (чечня), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Аристов, Чеченская республика (Чечня), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Кадыров встретился с главным судебным приставом России

Кадыров обсудил с главным судебным приставом России деятельность УФССП по Чечне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о встрече с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым.
«
"...встретился с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. Мы предметно обсудили деятельность УФССП по ЧР, а также участие региона в специальной военной операции на Украине", - сообщил глава Чечни.
Кадыров рассказал, что подробно проинформировал Аристова о последних достижениях судебных приставов республики, чеченское управление находится в числе первых по взысканию налоговой задолженности и сборам в консолидированный бюджет.
"В связи с высокой нагрузкой на сотрудников попросил Дмитрия Васильевича рассмотреть вопрос повышения штатной численности управления. Он обещал оказать содействие в решении этой проблемы", - написал он.
По словам Кадырова, главный судебный пристав РФ также отметил высокие показатели республики по комплектованию участников СВО, которые достигают 110%.
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РоссияРамзан КадыровДмитрий АристовЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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