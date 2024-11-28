Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 28.11.2024 (обновлено: 23:59 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/izrail-1986345553.html
Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня
Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня - РИА Новости, 28.11.2024
Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня
Израиль будет готов к полномасштабной войне в Ливане, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболлах", армия уже получила... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:53
2024-11-28T23:59
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Израиль будет готов к полномасштабной войне в Ливане, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболлах", армия уже получила соответствующий приказ, заявил премьер Биньямин Нетаньяху в эфире 14-го канала местного телевидения. "Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу. Если потребуется, я дал директиву Армии обороны Израиля - (начать - ред.) полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня", - заявил премьер. По словам Нетаньяху, прекращение огня будет в том числе использовано для обновления сил израильской армии и перевооружения. Заявление было сделано на фоне вступившего в силу режима прекращения огня в Ливане. Ему предшествовали 13 месяцев непрерывной эскалации между Израилем и "Хезболлах", в ходе которой был ликвидирован весь высший командный состав движения. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20241126/izrail-1985682534.html
https://ria.ru/20241125/netanyakhu-1985616906.html
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985296559.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня

Нетаньяху: Израиль будет готов к войне в Ливане в случае срыва прекращения огня

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Израиль будет готов к полномасштабной войне в Ливане, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболлах", армия уже получила соответствующий приказ, заявил премьер Биньямин Нетаньяху в эфире 14-го канала местного телевидения.
"Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу. Если потребуется, я дал директиву Армии обороны Израиля - (начать - ред.) полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня", - заявил премьер.
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Нетаньяху осознал нереальность своих целей, заявил ливанский министр
26 ноября, 00:30
По словам Нетаньяху, прекращение огня будет в том числе использовано для обновления сил израильской армии и перевооружения.
Заявление было сделано на фоне вступившего в силу режима прекращения огня в Ливане. Ему предшествовали 13 месяцев непрерывной эскалации между Израилем и "Хезболлах", в ходе которой был ликвидирован весь высший командный состав движения.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Нетаньяху заслуживает казни, заявил верховный лидер Ирана
25 ноября, 16:26
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев
22 ноября, 23:18
 
В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала