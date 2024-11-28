https://ria.ru/20241128/izrail-1986345553.html

Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня

Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня - РИА Новости, 28.11.2024

Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня

Израиль будет готов к полномасштабной войне в Ливане, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболлах", армия уже получила... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T23:53

2024-11-28T23:53

2024-11-28T23:59

в мире

израиль

ливан

сша

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Израиль будет готов к полномасштабной войне в Ливане, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболлах", армия уже получила соответствующий приказ, заявил премьер Биньямин Нетаньяху в эфире 14-го канала местного телевидения. "Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу. Если потребуется, я дал директиву Армии обороны Израиля - (начать - ред.) полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня", - заявил премьер. По словам Нетаньяху, прекращение огня будет в том числе использовано для обновления сил израильской армии и перевооружения. Заявление было сделано на фоне вступившего в силу режима прекращения огня в Ливане. Ему предшествовали 13 месяцев непрерывной эскалации между Израилем и "Хезболлах", в ходе которой был ликвидирован весь высший командный состав движения. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.

https://ria.ru/20241126/izrail-1985682534.html

https://ria.ru/20241125/netanyakhu-1985616906.html

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985296559.html

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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024