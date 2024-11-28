Израиль уже давно производит собственное ядерное оружие, заявили в ICAN
ICAN: Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Израиль уже давно самостоятельно производит свое ядерное оружие, которое теперь может запускать с суши, самолетов и моря, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Ранее в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана готовы к широкомасштабной войне с Израилем в случае, если она будет развязана в регионе, однако они к ней не стремятся.
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"Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования. Вначале израильской программе создания ядерного оружия помогали технологии и материалы, предоставленные Францией и Норвегией в 1950-х годах без ведома США. Сегодня эксперты считают, что израильская программа создания ядерного оружия почти наверняка самодостаточна", - сказала она.
Сандерс-Закре добавила, что Израиль, вероятно, помог Южной Африке во времена апартеида приобрести ядерное оружие в 1970-х годах, и есть серьезные подозрения, что две страны провели ядерные испытания в Южной Атлантике в 1979 году. Позднее правительство Южной Африки ликвидировало свое ядерное оружие еще до перехода от апартеида к демократической системе правления.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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