Рейтинг@Mail.ru
В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/izrail-1986251706.html
В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе
В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе - РИА Новости, 28.11.2024
В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе
Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:57
2024-11-28T15:57
в мире
израиль
чехия
прага
ян липавский
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
ПРАГА, 28 ноя - РИА Новости. Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля, заявил в четверг глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в Праге, куда он прибыл с однодневным визитом, его слова привело агентство ЧТК. "Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры террористического движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля", - сказал Саар на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским. Чешский министр заявил о том, что немедленное освобождение заложников, захваченных боевиками движения ХАМАС, всегда было главным требованием Чехии при голосовании по любым резолюциям. По словам Липавского, для окончательного решения конфликта необходимы прямые переговоры между Израилем и законным политическим представительством Палестины. Он также заявил, что за последний год МИД Чехии выделил на оказание гуманитарной помощи жителям сектора Газа около одного миллиона долларов. Во второй половине дня четверга глава израильского МИД будет также принят спикером верхней палаты парламента Чехии, Сената, Милошем Выстрчилом. Приезд в Чехию является для Саара первым зарубежным визитом после его назначения 5 ноября этого года на пост главы МИД Израиля.
https://ria.ru/20241127/hamas-1985934152.html
израиль
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, чехия, прага, ян липавский, хамас
В мире, Израиль, Чехия, Прага, Ян Липавский, ХАМАС
В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе

Израиль прекратит войну в Газе после возвращения заложников

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 28 ноя - РИА Новости. Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля, заявил в четверг глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в Праге, куда он прибыл с однодневным визитом, его слова привело агентство ЧТК.
"Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры террористического движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля", - сказал Саар на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.
Чешский министр заявил о том, что немедленное освобождение заложников, захваченных боевиками движения ХАМАС, всегда было главным требованием Чехии при голосовании по любым резолюциям. По словам Липавского, для окончательного решения конфликта необходимы прямые переговоры между Израилем и законным политическим представительством Палестины. Он также заявил, что за последний год МИД Чехии выделил на оказание гуманитарной помощи жителям сектора Газа около одного миллиона долларов.
Во второй половине дня четверга глава израильского МИД будет также принят спикером верхней палаты парламента Чехии, Сената, Милошем Выстрчилом.
Приезд в Чехию является для Саара первым зарубежным визитом после его назначения 5 ноября этого года на пост главы МИД Израиля.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В ХАМАС заявили о готовности к сделке по Газе
27 ноября, 10:01
 
В миреИзраильЧехияПрагаЯн ЛипавскийХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала