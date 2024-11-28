https://ria.ru/20241128/izrail-1986251706.html

В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе

В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе - РИА Новости, 28.11.2024

В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе

Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:57

2024-11-28T15:57

2024-11-28T15:57

в мире

израиль

чехия

прага

ян липавский

хамас

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ПРАГА, 28 ноя - РИА Новости. Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля, заявил в четверг глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в Праге, куда он прибыл с однодневным визитом, его слова привело агентство ЧТК. "Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры террористического движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля", - сказал Саар на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским. Чешский министр заявил о том, что немедленное освобождение заложников, захваченных боевиками движения ХАМАС, всегда было главным требованием Чехии при голосовании по любым резолюциям. По словам Липавского, для окончательного решения конфликта необходимы прямые переговоры между Израилем и законным политическим представительством Палестины. Он также заявил, что за последний год МИД Чехии выделил на оказание гуманитарной помощи жителям сектора Газа около одного миллиона долларов. Во второй половине дня четверга глава израильского МИД будет также принят спикером верхней палаты парламента Чехии, Сената, Милошем Выстрчилом. Приезд в Чехию является для Саара первым зарубежным визитом после его назначения 5 ноября этого года на пост главы МИД Израиля.

https://ria.ru/20241127/hamas-1985934152.html

израиль

чехия

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в мире, израиль, чехия, прага, ян липавский, хамас