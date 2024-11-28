В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не видит смысла давать Украине самолеты
© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм.
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"Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла", - подчеркнул он в интервью изданию Breaking Defense, указав на то, что украинским военным пока хватает таких машин, как F-16.
Эйхельсхейм не отрицает необходимость передаче Украине дополнительных истребителей в дальнейшем, но отмечает, что ей недостает пилотов. "Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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