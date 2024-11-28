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В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
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09:27 28.11.2024 (обновлено: 09:30 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/istrebiteli-1986148897.html
В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину
В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину
Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:27
2024-11-28T09:30
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм. &quot;Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла&quot;, - подчеркнул он в интервью изданию Breaking Defense, указав на то, что украинским военным пока хватает таких машин, как F-16.Эйхельсхейм не отрицает необходимость передаче Украине дополнительных истребителей в дальнейшем, но отмечает, что ей недостает пилотов. "Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, F-16
В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину

Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не видит смысла давать Украине самолеты

© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм.
«

"Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла", - подчеркнул он в интервью изданию Breaking Defense, указав на то, что украинским военным пока хватает таких машин, как F-16.

Эйхельсхейм не отрицает необходимость передаче Украине дополнительных истребителей в дальнейшем, но отмечает, что ей недостает пилотов. "Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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