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В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину

В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину - РИА Новости, 28.11.2024

В Нидерландах прокомментировали отправку истребителей на Украину

Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:27

2024-11-28T09:27

2024-11-28T09:30

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм. "Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла", - подчеркнул он в интервью изданию Breaking Defense, указав на то, что украинским военным пока хватает таких машин, как F-16.Эйхельсхейм не отрицает необходимость передаче Украине дополнительных истребителей в дальнейшем, но отмечает, что ей недостает пилотов. "Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240910/niderlandy-1971806114.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, f-16