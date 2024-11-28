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В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах - РИА Новости, 28.11.2024
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18:21 28.11.2024 (обновлено: 18:56 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ispaniya-1986306697.html
В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах
В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах - РИА Новости, 28.11.2024
В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах
Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:21
2024-11-28T18:56
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МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов страны. "Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании — ред.) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились в Украине, а затем перевозились автомобильным транспортом на юг нашей страны", — говорится в сообщении. В рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек - семь из них заключены под стражу, отметили в пресс-релизе. Преступники использовали большие беспилотные летательные аппараты ручной сборки, способные перевозить около десяти килограммов гашиша за каждый полет и имеющие радиус действия более пятидесяти километров. Эти летательные аппараты могли пролететь маршрут между Марокко и Испанией над водами Гибралтарского пролива без необходимости приземляться.
https://ria.ru/20241003/tramp-1976091016.html
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в мире, испания, марокко, украина, европол
В мире, Испания, Марокко, Украина, Европол
В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах

Полиция в Испании ликвидировала банду, перевозившую гашиш на украинских дронах

© Policía Nacional/XНациональная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства
Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Policía Nacional/X
Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства
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МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов страны.
"Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании — ред.) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились в Украине, а затем перевозились автомобильным транспортом на юг нашей страны", — говорится в сообщении.
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В рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек - семь из них заключены под стражу, отметили в пресс-релизе.
Преступники использовали большие беспилотные летательные аппараты ручной сборки, способные перевозить около десяти килограммов гашиша за каждый полет и имеющие радиус действия более пятидесяти километров. Эти летательные аппараты могли пролететь маршрут между Марокко и Испанией над водами Гибралтарского пролива без необходимости приземляться.
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