https://ria.ru/20241128/ispaniya-1986306697.html

В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах

В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах - РИА Новости, 28.11.2024

В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:21

2024-11-28T18:21

2024-11-28T18:56

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МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов страны. "Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании — ред.) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились в Украине, а затем перевозились автомобильным транспортом на юг нашей страны", — говорится в сообщении. В рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек - семь из них заключены под стражу, отметили в пресс-релизе. Преступники использовали большие беспилотные летательные аппараты ручной сборки, способные перевозить около десяти килограммов гашиша за каждый полет и имеющие радиус действия более пятидесяти километров. Эти летательные аппараты могли пролететь маршрут между Марокко и Испанией над водами Гибралтарского пролива без необходимости приземляться.

https://ria.ru/20241003/tramp-1976091016.html

https://ria.ru/20240909/kontrabanda-1971530412.html

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в мире, испания, марокко, украина, европол