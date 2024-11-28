https://ria.ru/20241128/iran-1986309384.html

Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией законным

Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией законным - РИА Новости, 28.11.2024

Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией законным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал законным сотрудничество страны с Россией и заявил, что Европа не может критиковать сотрудничество между... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:33

2024-11-28T18:33

2024-11-28T18:33

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россия

украина

киев

аббас аракчи

игорь кириллов

дмитрий песков

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал законным сотрудничество страны с Россией и заявил, что Европа не может критиковать сотрудничество между странами на фоне поставок вооружения Израилю, такое заявление политик сделал в интервью газете Guardian в Лиссабоне. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. "Он (Аракчи - ред.)... заявил, что Иран не поставлял баллистические ракеты в Россию, но для Тегерана вполне законно тесное военное сотрудничество с Москвой", - отмечает газета. Комментируя заявления некоторых стран Европы о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, Аракчи добавил, что у них нет моральной позиции, чтобы критиковать сотрудничество между странами. "Они (страны Европы - ред.) не находятся в каком-либо моральном или политическом положении, чтобы жаловаться на наше сотрудничество с Россией... хотя в то же время они сами продают... современное вооружение Израилю, чтобы убивать палестинцев", - добавил Аракчи. Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Канаани назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчёта. При этом российская сторона передавала ОЗХО результаты расследования случаев применения Украиной химоружия.

https://ria.ru/20241125/italiya-1985605617.html

https://ria.ru/20241124/iran-1985465626.html

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украина

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иран

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в мире, россия, украина, киев, аббас аракчи, игорь кириллов, дмитрий песков, организация по запрещению химического оружия, иран