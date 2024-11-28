https://ria.ru/20241128/internet-1986257748.html

На Украине зафиксировали значительное снижение уровня интернет-подключения

На Украине зафиксировали значительное снижение уровня интернет-подключения - РИА Новости, 28.11.2024

На Украине зафиксировали значительное снижение уровня интернет-подключения

Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в четверг в нескольких регионах Украины на фоне отключений электроэнергии, сообщила... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:37

2024-11-28T16:37

2024-11-28T16:37

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в четверг в нескольких регионах Украины на фоне отключений электроэнергии, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. "Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-подключения в нескольких регионах Украины", - говорится в сообщении службы в соцсети X. В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241117/ukraina-1984225654.html

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в мире, украина, одесса, харьков