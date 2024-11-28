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Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО к 14 годам колонии - РИА Новости, 28.11.2024
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12:03 28.11.2024 (обновлено: 12:17 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/instruktor-1986180652.html
Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО к 14 годам колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО к 14 годам колонии - РИА Новости, 28.11.2024
Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО к 14 годам колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО Чарльза Картера к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:03
2024-11-28T12:17
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО Чарльза Картера к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Чарльза Альберта Картера. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Картера к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с марта 2022 по август 2024 года Картер прибыл на Украину, вступил в 49-й отдельный пехотный батальон "Карпатская сечь" ВСУ в качестве наемника, принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 2,3 миллиона рублей. До приезда на Украину Картер имел военный опыт, являлся инструктором НАТО, уточняется в релизе.
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО Картера к 14 годам колонии

© Фото : соцсетиЧарльз Картер
Чарльз Картер - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : соцсети
Чарльз Картер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил инструктора НАТО Чарльза Картера к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Чарльза Альберта Картера. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Картера к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, с марта 2022 по август 2024 года Картер прибыл на Украину, вступил в 49-й отдельный пехотный батальон "Карпатская сечь" ВСУ в качестве наемника, принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 2,3 миллиона рублей.
До приезда на Украину Картер имел военный опыт, являлся инструктором НАТО, уточняется в релизе.
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