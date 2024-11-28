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ВС России поразили три пусковые установки HIMARS

ВС России поразили три пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России поразили три пусковые установки HIMARS

Российские военнослужащие ударом четырёх ракет поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:34

2024-11-28T13:34

2024-11-28T17:59

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом четырёх ракет поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.Российские ведомство опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля поражения позиции с тремя пусковыми установками РСЗО HIMARS в лесопосадке и пункта временной дислокации подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Малый Бобрик Сумского района."Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS (одна ПУ повреждена)", - говорится в сообщении.

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Поражение трех пусковых установок Himars в Сумской области Украины ВС РФ поразили три пусковые установки Himars в Сумской области Украины, ВСУ потеряли не менее 30 военных, сообщили в Минобороны, показав кадры 2024-11-28T13:34 true PT0M16S

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