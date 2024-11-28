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ВС России поразили три пусковые установки HIMARS
ВС России поразили три пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России поразили три пусковые установки HIMARS
Российские военнослужащие ударом четырёх ракет поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:34
2024-11-28T13:34
2024-11-28T17:59
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом четырёх ракет поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.Российские ведомство опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля поражения позиции с тремя пусковыми установками РСЗО HIMARS в лесопосадке и пункта временной дислокации подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Малый Бобрик Сумского района."Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS (одна ПУ повреждена)", - говорится в сообщении.
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Поражение трех пусковых установок Himars в Сумской области Украины
ВС РФ поразили три пусковые установки Himars в Сумской области Украины, ВСУ потеряли не менее 30 военных, сообщили в Минобороны, показав кадры
2024-11-28T13:34
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Сумская область
ВС России поразили три пусковые установки HIMARS
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом четырёх ракет поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
2024-11-28T13:34
true
PT0M16S
ВС России поразили три пусковые установки HIMARS
ВС России поразили три пусковые установки HIMARS в Сумской области