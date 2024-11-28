https://ria.ru/20241128/gubernator-1986277857.html

Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе

Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 28.11.2024

Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе

Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в работе Всемирного русского народного собора в Москве, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:11

2024-11-28T17:11

2024-11-28T18:07

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в работе Всемирного русского народного собора в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. Участниками мероприятия, основная тема которого "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", стали представители духовенства, органов власти, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также главы регионов. "Ключевой вызов - цивилизационное столкновение. Сегодня западные страны ведут откровенную русофобскую политику, пытаются расколоть наше общество, переиначить историю, навязать чуждые нам нетрадиционные ценности. В ответ мы отстаиваем право быть Россией - страной с глубокими традициями, где уважают семью, поддерживают многодетность, культуру и языки народов, духовные опоры. Борьба за эти основополагающие убеждения идет не только на поле боя, но в умах и душах людей", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Губернатор Кировской области отметил, что для этого необходимо бороться с алкоголизмом, пропагандой абортов и нетрадиционных отношений, а также с еще одной новой угрозой – неоязычеством. По словам Александра Соколова, сплоченность, патриотизм и духовность выступают здесь основной противодействующей силой.

https://ria.ru/20241122/sokolov-1985147791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, александр соколов, госдума рф, совет федерации рф