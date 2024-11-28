https://ria.ru/20241128/gubernator-1986277857.html
Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе
Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 28.11.2024
Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе
Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в работе Всемирного русского народного собора в Москве, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:11
2024-11-28T17:11
2024-11-28T18:07
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в работе Всемирного русского народного собора в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. Участниками мероприятия, основная тема которого "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", стали представители духовенства, органов власти, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также главы регионов. "Ключевой вызов - цивилизационное столкновение. Сегодня западные страны ведут откровенную русофобскую политику, пытаются расколоть наше общество, переиначить историю, навязать чуждые нам нетрадиционные ценности. В ответ мы отстаиваем право быть Россией - страной с глубокими традициями, где уважают семью, поддерживают многодетность, культуру и языки народов, духовные опоры. Борьба за эти основополагающие убеждения идет не только на поле боя, но в умах и душах людей", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Губернатор Кировской области отметил, что для этого необходимо бороться с алкоголизмом, пропагандой абортов и нетрадиционных отношений, а также с еще одной новой угрозой – неоязычеством. По словам Александра Соколова, сплоченность, патриотизм и духовность выступают здесь основной противодействующей силой.
https://ria.ru/20241122/sokolov-1985147791.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, александр соколов, госдума рф, совет федерации рф
Кировская область, Москва, Россия, Александр Соколов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе
Кировский губернатор Соколов принял участие на Всемирном русском народном соборе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в работе Всемирного русского народного собора в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками мероприятия, основная тема которого "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", стали представители духовенства, органов власти, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также главы регионов.
"Ключевой вызов - цивилизационное столкновение. Сегодня западные страны ведут откровенную русофобскую политику, пытаются расколоть наше общество, переиначить историю, навязать чуждые нам нетрадиционные ценности. В ответ мы отстаиваем право быть Россией - страной с глубокими традициями, где уважают семью, поддерживают многодетность, культуру и языки народов, духовные опоры. Борьба за эти основополагающие убеждения идет не только на поле боя, но в умах и душах людей", - цитирует пресс-служба слова Соколова
.
Губернатор Кировской области отметил, что для этого необходимо бороться с алкоголизмом, пропагандой абортов и нетрадиционных отношений, а также с еще одной новой угрозой – неоязычеством. По словам Александра Соколова, сплоченность, патриотизм и духовность выступают здесь основной противодействующей силой.