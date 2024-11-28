https://ria.ru/20241128/gruziya-1986289302.html

Грузия не будет открывать переговоры с ЕС о членстве до 2028 года

Грузия не будет открывать переговоры с ЕС о членстве до 2028 года - РИА Новости, 28.11.2024

Грузия не будет открывать переговоры с ЕС о членстве до 2028 года

Грузия до конца 2028 года не будет выносить на повестку дня вопрос открытия переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщил на брифинге премьер-министр страны... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:29

2024-11-28T17:29

2024-11-28T19:45

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Грузия до конца 2028 года не будет выносить на повестку дня вопрос открытия переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе."Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС (о членстве. — Прим. ред.) и так же до конца 2028-го отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны ЕС", — подчеркнул он.По словам премьера, долг властей перед историей и предками — сделать страну полноправным членом европейской семьи и правительство приложит все усилия для присоединения к ЕС в 2030 году. При этом он отметил, что попытка некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Брюсселя и Тбилиси как одностороннее событие категорически неприемлемо для грузинского народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе.Глава правительства добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза. "Европейские политики и бюрократы используют выделяемые гранты и кредиты для шантажа против Грузии. Мы все помним, как за пару недель до выборов 2021 года планировали аннулировать кредит Грузии в 75 миллионов евро с целью оказать нелегитимное влияние на выборы", — отметил он.По словам Кобахидзе, с технической точки зрения от открытия переговоров до вступления в ЕС необходимо всего полтора-два года, а до 2030-го никто не планирует расширение объединения. Это показывает, насколько искусственен и потому крайне оскорбителен шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении Грузии.

https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html

https://ria.ru/20241128/rezolyutsiya-1986225509.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз